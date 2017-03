Algérie: Huit bombes de confection artisanale détruites dans la willaya de Tébessa (MDN)

Alger — Huit (08) bombes de confection artisanale ont été détruites jeudi dans la willaya de Tébessa, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 23 mars 2017 à Tébessa (5ème Région militaire), huit (08) bombes de confection artisanale", note la même source.

D'autre part et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Gardes-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Tlemcen et Naâma (2ème Région militaire), trois (03) narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s'élevant à 119 kg".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire) et Djanet (4ème Région militaire) six (06) contrebandiers et saisi deux (02) véhicules tout-terrain, neuf (09) détecteurs de métaux et deux (02) groupes électrogènes, tandis que des Gardes-frontières ont mis en échec, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref (5ème Région militaire), des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburants s'élevant à 12850 litres".