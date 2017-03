Algérie: Arrestation de 17 personnes et saisie d'une quantité de drogue, de comprimés psychotropes et des sommes d'argent

Selon la même source, la troisième affaire menée par les services de sûreté de la circonscription administrative de Draria concerne une plainte déposée par une citoyenne, victime de vol par des inconnus qui se sont emparés de sa valise qui contenait une somme d'argent en devise de 3000 dollars et un montant de 25 millions de centimes ainsi que des documents administratifs, des chèques bancaires et un téléphone cellulaire.

Dans la première affaire, les services de la sûreté ont procédé à l'arrestation de 7 suspects et à la saisie de 11 téléphones portables, des tablettes de drogue de 99,63 grammes, 8 comprimés psychotropes, d'un montant de 9 millions de centimes, d'un chèque de 18 millions de centimes ainsi que des cigarettes contenant de la drogue et des armes blanches, précise le communiqué.

Alger — Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont traité récemment différentes affaires de drogue, de fraude, d'escroquerie et de falsification d'argent soldées par l'arrestation de 17 individus et la saisie de 11 téléphones portables, de 52 millions de centimes, 3000 dollars, 550 euros ainsi que 87 comprimés psychotropes et près de 400 grammes de cannabis, a indiqué un communiqué des mêmes services.

