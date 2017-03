Gabon: Le pays occupe la 17e place à l'échelle africaine et la 118e de l'échelle mondiale de l'étude World Hapiness

Libreville — Le Gabon occupe la 118e place mondiale etla 17e en Afrique du classement des pays les plus heureux en 2017, selon une étude de World Hapiness diffusée cette semaine. L'Algérie est le pays le plus heureux en Afrique, selon l'édition 2017 de l'étude World Happiness publiée par le Réseau des solutions pour le développement durable (SDSN), un programme mondial lancé par les Nations unies en 2012.

L'objectif du World Happiness Report est de fournir un outil supplémentaire aux gouvernements, aux milieux d'affaires et à la société civile pour améliorer le bien-être de leurs pays. Le classement est établi en fonction de six facteurs: produit intérieur brut par habitant, espérance de vie en bonne santé, liberté, générosité, aide sociale et perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires.

Le plus grand pays du Maghreb, dont l'économie repose essentiellement sur les hydrocarbures, arrive au 53è rang à l'échelle mondiale dans ce rapport annuel qui tente de quantifier le bonheur des populations dans 155 pays situés aux quatre coins du globe.

L'Ile Maurice occupe la 2è position à l'échelle africaine, devant la Libye, le Maroc, la Somalie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Egypte et la Sierra Leone (voir le classement des 44 pays africains étudiés ci-dessous). A noter que les relatifs bons classements de la Somalie et de la Libye vont à l'encontre des idées reçues et des images d'actualité, souvent violentes.

A l'échelle mondiale, la Norvège est le «pays le plus heureux du monde». La Norvège est suivie dans l'ordre par le Danemark, l'Islande, la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suède. Les États-Unis se classent 14e, l'Allemagne 16e, le Royaume-Uni 19e et la France 31e.

La queue du peloton des 155 pays étudiés est dominée par des pays d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient: Yémen, Soudan du Sud, Liberia, Guinée, Togo, Rwanda, Syrie, Tanzanie, Burundi et République centrafricaine.

1-Algérie (53è à l'échelle mondiale).

2-Ile Maurice (64è)

3-Libye (68è)

4-Maroc (84è)

5-Somalie (93è)

6-Nigeria (95è)

7-Afrique du Sud (101è)

8-Tunisie (102è)

9-Egypte (104è)

10-Sierra Leone (106è)

11-Cameroun (107è)

12-Namibie (111è)

13-Kenya (112è)

14-Mozambique (113è)

15-Sénégal (115è)

16-Zambie (116è)

17-Gabon (118è)

18-Ethiopie (119è)

19-Mauritanie (123è)

20-Congo Brazzaville (124è)

21- RD Congo (126è)

22-Mali (127è)

23-Côte d'Ivoire (128è)

24-Soudan (130è)

25-Ghana (131è)

26-Ouganda (133è)

27-Burkina Faso (134è)

28-Niger (135è)

29-Malawi (136è)

30-Tchad (137è)

31-Zimbabwe (138è)

32-Lesotho (139è)

33-Angola (140è)

34-Botswana (142è)

35-Bénin (143è)

36-Madagascar (144è)

37-Soudan du Sud (147è)

38-Liberia (148è)

39-Guinée (149è)

40-Togo (150è)

41-Rwanda (151è)

42-Tanzanie (153è)

43-Burundi (154è)

44-Centrafrique (155è)