Sénégal: Deux financements de la BID pour le développement du pastoralisme et le TER

"Cette composante comprendra désormais la conception, la construction et l'installation d'une double piste, de l'infrastructure ferroviaire et de toutes les structures reliant la ville de Dakar à Diamniadio dans la phase I", précise la même source.

Le développement des infrastructures du pastoralisme et la gestion des ressources naturelles, l'amélioration des chaînes de valeur des bovins et des petits ruminants sont les composantes de ce projet.

"Il profitera directement à près de 550.000 pasteurs et agro-pasteurs dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Kaffrine, et Tambacounda", explique le communiqué.

Ces accords ont été paraphés en Arabie Saoudite par le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et celui de la BID, Dr Bandar Mohammed Hajjar, selon un communiqué transmis à l'APS.

Dakar — La Banque islamique de développement(BID) et le Sénégal ont signé vendredi en Arabie Saoudite, deux accords de financement portant sur le développement du pastoralisme et le projet de Train express régional (TER) devant relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), a-t-on appris de source officielle, à Dakar.

