Sénégal: Forum sur la mobilisation des femmes dans le processus électoral, samedi

L'objectif de ce forum est "de renforcer les capacités des femmes pour leur permettre de s'inscrire et d'aller voter massivement et d'avoir une bonne position sur les listes électorales en vue des élections législatives de juillet 2017 afin d'accéder à l'Assemblée nationale".

Dakar — Le Groupe de recherche et d'appui aux initiatives féminines (GRAIF) et la Fondation Konrad Adenauer organisent, samedi, un forum sur "La mobilisation des femmes dans le processus électoral et leur présentation sur les listes en vue des élections legislatives de 2017", annonce un communiqué reçu à l'APS.

