Sénégal: Lutte contre la tuberculose - Des ICP s'engagent à débusquer les tousseurs chroniques

"Tous unis, nous pouvons vaincre la maladie" parce qu'elle "cause encore beaucoup de décès", a-t-elle indiqué, avant d'exhorter les populations à se faire dépister dans les structures de santé en cas de toux de plus de quinze jours, le traitement étant gratuit.

En plus des soins qu'ils peuvent être amenés à prodiguer dans les postes de santé, ils ont promis d'aller "vers les populations avec les relais communautaires pour les sensibiliser sur les signes de reconnaissance et d'alerte de la tuberculose, notamment une toux chronique de plus de 15 jours pour les pousser à se soigner rapidement".

