Sénégal: Exploration pétrolière - Le DG de PETROSEN explique le processus en cours

La Banque islamique de développement(BID) et le Sénégal ont signé vendredi en Arabie… Plus »

L'opération "va continuer tous les jours et ses services et l'ensemble des associés sont informés, à temps réel, de ce qui se fait sur le terrain et tous les problèmes rencontrés, parce qu'il y a même le suivi financier des dépenses effectuées, qui va avec les rapports journaliers", a-t-il indiqué.

Il intervenait au cours d'un atelier de mise à niveau à l'intention des membres du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES), une rencontre portant sur l'exploration et la production pétrolière et gazière au Sénégal.

"L'opérateur (Kosmos BP Sénégal Limited) nous informe régulièrement des opérations qui sont en cours, à travers un rapport d'activités qui est envoyé à PETROSEN pour suivre les opérations. On sait que l'appareil de forage est entré au Sénégal et est sur le site prêt à forer", a-t-il expliqué.

