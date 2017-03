Cameroun: Accès au financement - Les PME ont désormais une boussole

L'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises vient de mettre un répertoire à leur disposition

Qui finance quoi, où, quand et à quelles conditions en matière d'appuis techniques et de financement des Petites et moyennes entreprises (PME) ? Autant de préoccupations qui habitent régulièrement les promoteurs de PME. De par sa mission d'encadreur de ses structures, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises (APME) a résolu de contenir l'ensemble des solutions mobilisées par l'Etat pour la croissance des PME dans un livre baptisé répertoire des sources d'appuis financiers et non financiers aux PME. Le document a été officiellement présenté hier à Yaoundé, au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part des représentants de PME et autres associations professionnelles.

A l'assistance venue nombreuse, Jean Marie Louis Badga, Directeur général de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises (APME) a rappelé qu'il s'agit d'apporter un maximum de bonnes informations. « Les besoins des PME agrégés à l'évolution de l'activité économique ont rendu nécessaires la production d'un recueil d'information sur les ressources d'appuis à elles consacrées. Le répertoire des sources d'appuis financiers et non financiers aux PME est un recueil d'environ 133 pages.

C'est un guide pratique qui couvre un large spectre de sources d'appuis issus de divers horizons notamment de structures publiques nationales, privées et autres projet et programmes d'appuis. Sa conception est consécutive à des études sur les préoccupations des PME. Il se structure en trois grandes articulations à savoir le tome1 qui renseigne sur les sources d'appuis non financiers aux PME, le tome 2 qui édifie sur les sources d'appui financiers et le troisième tome qui porte sur les sources d'appuis financier et non financiers.