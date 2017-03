Cameroun: Météorologie - l'apport des nuages

En lieu et place d'une seconde audience consécutive à celle du 13 février, le commissaire du… Plus »

La mise aux normes progressive du réseau synoptique de base à travers l'aménagement et l'équipement de stations météorologiques, de postes climatologiques, pluviométriques ainsi que la mise en exploitation de 20 stations météorologiques automatiques ainsi que l'adoption d'un programme autonome consacré au développement du réseau météorologique national, l'acquisition d'une station satellitaire dans le but de renforcer le système de prévisions météorologique.

D'ailleurs, le thème retenu cette année, « Comprendre les nuages », met en évidence son rôle décisif « dans l'équilibre énergétique, le climat et les conditions météorologiques de la planète. Face à l'ampleur du changement climatique, il serait judicieux comme le précise le message, d'associer les savoirs traditionnels « manifestations des phénomènes nuageux) aux connaissances scientifiques, « afin d'élaborer des stratégies durables, susceptibles de prévoir des conditions météorologiques, modéliser les effets des changements climatiques à venir et évaluer les ressources d'eau disponibles ».

