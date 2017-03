Cameroun: Lutte contre la poliomyélite - Nouvelle campagne de vaccination dès demain

Elle sera menée jusqu'au 27 mars prochain dans les régions de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord, du Nord et du Nord-Ouest.

C'est pour éviter une importation du poliovirus à partir du Nigéria voisin, pays touché par la maladie depuis avril 2016, que le ministre de la Santé publique (Minsanté), André Mama Fouda engage cette nouvelle croisade. Le Cameroun et le Nigéria partagent une longue frontière et avant qu'un cas ne soit déclaré dans le triangle national, en provenance de l'Etat du Borno, les équipes du ministère entendent protéger les populations des quatre régions les plus exposées : l'Adamaoua, l'Extrême-Nord, le Nord et le Nord-Ouest.

Selon le communiqué du Minsanté parvenu à CT, c'est ce 25 mars que la campagne commence. Jusqu'au 27 du mois, les agents vaccinateurs feront le porte à porte dans les quartiers et les villages des quatre régions. Question de toucher un plus grand nombre d'habitants. Ils développeront également des stratégies adaptées pour atteindre les personnes déplacées et les enfants. L'objectif visé est la vaccination de 100% d'enfants et l'information effective d'au moins 95% de parents sur la tenue des campagnes, avant le passage des vaccinateurs.

Le ministre de la Santé publique appelle ainsi les parents des régions ciblées à collaborer, afin que le maximum de personnes soit immunisé. Particulièrement tous les enfants de 0 à 5 ans. La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus), qui envahit le système nerveux. Elle peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Comme il n'existe pas de traitement de la maladie, la seule action médicale préventive est la vaccination. Administré à plusieurs reprises, le vaccin protège l'enfant. D'où l'importance des actions menées par le ministère de la Santé publique depuis des années, dans les 10 régions du pays.