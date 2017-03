Cameroun: Numérisation des archives - Un groupe français en prospection

Le ministre des Postes et Télécommunications a reçu hier des experts en la matière qui proposent l'archivage de documents sous forme électronique

Le ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel), Minette Libom Li Likeng a présidé une séance de travail hier à Yaoundé avec le directoire du groupe international Tessi Documents Services. Les responsables de cette entreprise française opérant dans la numérisation, la sécurisation, l'accélération et la certification électronique sont venus proposer leurs services à l'administration camerounaise. Dans l'optique de nouer des partenariats avec le gouvernement à travers le Minpostel, afin de développer la numérisation dans tous les secteurs d'activités au Cameroun. Selon Eric Jamet, directeur général délégué, directeur de la stratégie marketing et de l'innovation à Tessi, il s'agit en fait de présenter les opportunités et solutions d'archivage et dématérialisation de documents officiels.

Notamment le traitement, la gestion et l'archivage des dossiers, projets, bulletins de paie, factures, relevés, chèques et tout autre stock d'informations qu'une administration, entreprise, banque, assurance détient dans ses archives. « Il est surtout question de stocker et gérer ces flux d'informations et de payement à travers le numérique », précise le directeur général délégué. Plus précisément, de passer du support papier au support électronique. Pour sa part, le Minpostel a indiqué que cette opportunité de gérer un grand nombre d'informations à travers le numérique était primordiale pour l'administration et les entreprises camerounaises.