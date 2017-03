Cameroun: Lutte contre le VIH/SIDA - Bafoussam parée

La campagne Mon pari pour 2030 a pris fin hier. Des résultats concrets désormais attendus.

Sensibiliser au moins 5000 femmes. C'est l'objectif que s'est fixé Elise Kamdem, coordonnatrice de l'organisation Femme et action pour le développement. Ce leader social a pris part avec satisfaction à la campagne Mon pari pour 2030 qui s'est tenue du 21 au 23 mars à Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest. Elle compte désormais aller sur le terrain, non seulement pour prodiguer les enseignements reçus, mais surtout pour sensibiliser les jeunes et les femmes, couche la plus touchée par la pandémie du VIH, à se faire dépister.

Hier, en clôturant cette campagne qui intervient après celle de Douala, le secrétaire exécutif de Synergies africaines, Jean Stéphane Biatcha a remercié les formateurs et les participants pour leur générosité, leur abnégation et leur dévouement durant les trois jours. Il a rappelé aux leaders formés qu'ils feront face à tout type d'obstacles sur le terrain, mais au lieu de se décourager, ils doivent plutôt redoubler d'efforts pour franchir lesdits obstacles et amener les gens à se faire dépister. « Le Sida est devenu une maladie chronique. Si vous suivez votre traitement, vous pouvez avoir une vie normale et vivre longtemps », confie Jean Stéphane Biatcha.

En remettant les attestations aux promus du jour, il leur a rappelé que Mon pari pour 2030 est celui de tous les camerounais, pas seulement celui de Cantal Biya, la présidente fondatrice de Synergies africaines. Après Bafoussam, Bertoua va prendre le relais dans quelques mois, puis suivront tous les autres chefs-lieux de région du pays.