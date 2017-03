Congo-Brazzaville: Nzango - Un tournoi à l'honneur de Jean Marc Thystère Tchicaya

Pour clôturer en beauté le mois de la femme, la présidente des associations pour le devenir de la jeune fille et Femme leader active engagée pour le développement communautaire, Edwige Makosso, a lancé le 23 mars au stade Enrico Mattei la première édition du tournoi de Nzango dénommée, Jean Marc Thystère Tchicaya. La cérémonie a été honorée par la présence du directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire et les membres du parti RDPS

Organisé dans le but d'éveiller la conscience de la femme qui lutte pour l'équité avec l'homme, le tournoi devrait se poursuivre jusqu'en fin de semaine. Il regroupe 14 équipes dont huit en catégorie seniors et six en juniors représentant les six arrondissements de la ville océane à savoir, Lumumba, Mvou-Mvou, Tié-Tié, Loandjili, Mongo Mpoukou et Ngoyo.

Quatre jours durant, les femmes et filles de Pointe-Noire vont se mesurer avec ardeur pour arracher les premiers trophées mis en jeu par l'Association pour le devenir de la jeune fille et Femme leader active engagée pour le développement communautaire qui ont, à travers cette activité, salué l'activisme et l'attachement du président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS), le ministre des hydrocarbures, Jean Marc Thystère Tchicaya à la question du genre.

« Le mois de mars ne pouvait pas finir sans pour autant organiser une activité du genre à associer la femme, d'où cette idée d'organiser un tournoi en l'honneur du président du RDPS qui soutient la promotion de la femme », a dit Edwige Makosso qui a remercié sincèrement tous ceux qui ont honoré de leur présence la cérémonie de lancement de la première édition du tournoi de nzango, Jean Marc Thystère Tchicaya. Elle a également remercié toutes les équipes qui ont accepté de se joindre à leur association pour clôturer en beauté le mois de la femme avant de les souhaiter bonne chance.

Soulignons qu'en match d'ouverture l'équipe Femmes dynamiques de Mvou-Mvou a battu Point de repère de Tié-Tié en catégorie juniors, 20 à 18.