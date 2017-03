Mali: Barkhane - Le partenariat Fama et Forces françaises en action

La Grande Muette a fait le point le 22 mars à Paris, sur la situation sécuritaire dans la Bande sahélo saharienne. Il y règne globalement un calme, selon le ministère français de la Défense, tout en relevant deux faits particuliers, notamment l'assassinat du chef local du groupe d'autodéfense Imghad et Alliées à Ménaka, et l'attaque d'un poste de gendarmerie Burkinabè dans la région de Nassambou.

Le ministère français de la Défense constate une stagnation sur le plan politique de l'Accord de Paix et de réconciliation (APR) au Mali, le blocage à Tombouctou de l'installation des autorités intérimaires, mais des progrès et des efforts encourageants du bataillon du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) sur le plan sécuritaire.

Ainsi à Gao, a été procédée la relance de l'Opération Filidjio par les Forces armées maliennes (Fama) en vue de rassurer la population, et de faire face aux menaces et démanteler de possibles soutiens logistiques aux groupes armés terroristes (GAT).

Appuyés par la Minusma et par des marsouins du Groupement tactique blindé (GTB) Douaumont, les Fama ont mené une patrouille dans le centre de Gao, des reconnaissances et des fouilles ont été effectuées, suivis par le déploiement des combattants du MOC de Gao pour sécuriser l'assemblée régionale et les autorités intérimaires. À Kidal le Groupe tactique désert (GTD) Korrigan de la force Barkhane a mené des actions coordonnées avec la Coordination sécuritaire des mouvements de l'Azawad (CSMAK). Et à Tassalit, le partenariat entre les FAMA et les forces françaises a été sur le terrain, puis dans une opération militaire baptisée Burgrave dans la région de Hombori, en vue d'un appui et à la reprise de contact avec les autorités et la population locales.

Lors de sa visite au Mali, au Niger et au Tchad, le 24 février Jean-Yves Le Diran s'était adressé à l'ensemble des troupes qui œuvrent conjointement pour le processus de paix : « Vous, soldats maliens, vous, soldats du mécanisme opérationnel de coopération (Moc), vous soldats de la Minusma, de la mission EUTM et soldats de Barkhane (... ), votre présence commune est un symbole fort dont je mesure la portée. C'est la preuve éclatante que, malgré les tentatives des terroristes pour vous diviser, pour vous décourager et pour vous empêcher d'atteindre le processus de paix, vous avez tenu bon, vous vous êtes rassemblés, au-delà de vos différences, pour construire ensemble l'avenir du Mali », leur avait-t-il déclaré. Jean-Yves Le Drian avait par ailleurs rappelé la solidarité européenne déployée au Mali ; 18 des 28 pays de l'Union européenne œuvrant au profit de la Minusma.