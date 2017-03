Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Le PAM va bientôt expérimenter le Cash Based Transfert à Bétou et Impfondo

Le PAM a, par ailleurs, assisté les réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) à la suite du rapatriement proposé par le HCR de 2012 à 2014. Cette assistance s'est poursuivie en faveur des 21 000 réfugiés restés au Congo jusqu'à décembre 2015. Confronté à un important manque de ressources pour ce programme en début 2016, le PAM a dû restreindre son assistance aux réfugiés les plus vulnérables et clôturer son programme en juin, n'ayant pas de nouvelle contribution des bailleurs. « Le représentant pays s'est rendu dans la Likouala en octobre 2015 pour rencontrer et sensibiliser les réfugiés qui ont été informés tout au long de ce processus par les équipes du PAM sur le terrain afin que cette transition se fasse dans les meilleures conditions possibles », conclu le communiqué.

Rappelons que le PAM assiste environ 15 000 réfugiés centrafricains dans la Likouala. Ces derniers ont reçu jusqu'à fin 2016 des rations complètes. Mais, depuis le début de cette année, en raison de manque de ressources, le PAM a dû prioriser son assistance et prend actuellement en charge les réfugiés les plus vulnérables. Fonctionnant grâce aux contributions volontaires, cette agence onusienne manque actuellement de ressources pour la mise en œuvre de ses programmes.

En effet, à travers le CBT, les bénéficiaires peuvent diversifier leur alimentation et choisir les denrées correspondant à leurs habitudes alimentaires. Le processus permet également une autonomisation des réfugiés en leur procurant une certaine liberté dans le choix et la gestion de leurs ressources alimentaires. « Ils vont ainsi prendre davantage part à l'assistance alimentaire pour en devenir les acteurs principaux. Parallèlement, cela va permettre de dynamiser l'économie locale », poursuit le document.

Selon un communiqué de presse du bureau départemental de cette agence onusienne dans la Likouala, ces deux villes ont été retenues après de différentes analyses de risque et études de marché. Elles disposent, en effet, des institutions financières nécessaires et leur marché est capable d'absorber cette nouvelle demande. « Le CBT, à travers des transferts de monnaie électronique dans les téléphones des bénéficiaires, permet à ceux-ci de faire l'achat de différentes denrées alimentaires dans des boutiques locales. Les avantages sont multiples pour les réfugiés », indique le communiqué.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.