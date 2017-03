Congo-Brazzaville: Elections législatives 2017 - Juste Mondelé se déclare candidat à Ouenzé

interview

Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'Unité et la République (Club 2002-Pur), Juste Mondelé a déclaré, dans une interview exclusive aux Dépêches de Brazzaville, le 24 mars à Brazzaville, qu'il sera candidat aux prochaines élections législatives, dans la première circonscription électorale du cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé. Au cours du même entretien, il a donné également son appréciation des conclusions de la concertation politique de Ouesso.

Monsieur le secrétaire général, vous avez pris part à la concertation politique de Ouesso, qui s'est tenue du 4 au 7 mars dernier, êtes-vous de l'avis de ceux qui pensent que ces assises ont marqué des avancées remarquables dans le cadre de la gouvernance électorale ?

Au-delà du fait que cette concertation politique a marqué des avancées remarquables dans le cadre de la gouvernance électorale, elle a été un grand moment républicain parce que l'opposition, fortement représentée par l'Upads et les autres formations politiques, y a pris part activement et a apporté des contributions positives. Ouesso a contribué aussi à la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays comme le souhaite vivement le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Votre parti apprécie-t-il le passage de cent trente-neuf circonscriptions électorales à cent cinquante et un ?

Le Club 2002- Pur n'était pas opposé, au cours des débats, à ce passage. Ce découpage est imposé par l'érection de quelques communautés urbaines en communes de plein exercice. On sait que le pays traverse une crise économique difficile; mais on dit souvent que la démocratie a un prix. Il était évident que ce passage se réalise en tenant compte des paramètres démographiques, sociologiques et administratives.

Ainsi, notre parti politique n'avait pas soutenu la thèse du statu quo. Il avait souscrit à celle de l'évolution. Il est important par ailleurs de relever que l'un des points importants de Ouesso a été également la mise en application de la loi sur les partis politiques. Vous constatez qu'actuellement le Congo compte près de cent cinquante formations politiques pour une population d'environ quatre millions d'habitants. Ça fait un peu désordre. L'application de cette loi va assainir, à coup sûr, le paysage politique dans notre pays.

En ce qui concerne notre parti, le Club 2002-Pur, il est territorialement représenté et possède des élus dans les institutions électives. Il répond, en grande partie, aux exigences de la loi sur les partis politiques.

Le Club 2002 -Pur est déjà en ordre de bataille pour les prochaines consultations électorales ?

Oui, notre parti, qui a des élus dans les institutions électives depuis 2002, se prépare déjà pour affronter les prochaines échéances électorales, avec sérénité.

Avez-vous déjà commencé des combinaisons électorales au sein de la majorité présidentielle ?

Je vais vous dire, sans langue de bois, que le Club 2002- Pur a été toujours marginalisé lorsqu'il s'agit de faire des arbitrages au niveau de la majorité présidentielle. Nous avons toujours lutté pour une démarche consensuelle dans la répartition des candidats au sein de la majorité présidentielle selon le poids électoral de chacun. Nous saluons le fait que le président de la majorité présidentielle par intérim, Pierre Ngolo, lors de la dernière réunion de notre plateforme politique, a souhaité, cette fois-ci, que les candidats favoris dans les circonscriptions électorales respectives devraient bénéficier du soutien des autres partis de la majorité présidentielle.

Depuis l'année 2002, vous avez toujours exprimé le désir d'être candidat dans la première circonscription électorale de Ouenzé, le seriez-vous encore en 2017 ?

Je suis natif de Ouenzé. Je suis fils de Jean Mondelé, ancien parlementaire. En 2002, je terminais à peine mes études et j'avais voulu être candidat à Ouenzé. C'était dans une situation post conflit et on m'avait demandé de me désister au profit de notre père, son excellence Rodolphe Adada, actuel ambassadeur du Congo en France. En 2007, à la veille de la campagne électorale, le député d'Ongogni Pierre Ngolo a été « parachuté » à la première circonscription électorale de Ouenzé, nous lui avons cédé le couloir. En 2012, l'administration électorale avait décidé de reconduire les mêmes députés des zones sinistrées du fait des évènements du 4 mars. Aujourd'hui, nous pensons que toutes les conditions sont réunies pour que nous soyons candidat aux élections législatives de 2017 dans la première circonscription électorale de Ouenzé.

Avez-vous un message particulier à l'endroit de vos futurs électeurs ?

Je suis très content et je les salue du fait que les groupes de soutien à ma candidature commencent à se constituer déjà. Je leur dis par avance merci. Merci pour mes mamans, mes papas, mes amis et connaissances de Ouenzé. Je pense que, cette fois-ci, vous ne serez pas déçus. Je vous félicite parce que depuis 2002 que j'ai mis les pieds dans l'étrier politique, vous me soutenez toujours. Nous sommes ensemble...