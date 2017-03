Angola: MAPTSS réalise un forum international sur la sécurité au travail

Luanda — Un forum international sur le paradigme de la sécurité, l'hygiène et la santé au travail a été ouvert vendredi, à Luanda, par le ministre de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale (MAPTSS), Pitra Neto.

Sensibiliser le public de l'organisation de l'activité de sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail par le biais du partage de l'expérience internationale.

Au cours de la première journée de travail, les participants se sont penchés sur des sujets tels que « La sécurité, l'hygiène et la santé au travail, la vision angolaise, portugaise et espagnole», «Les aspects critiques de l'intervention de l'ergonomie dans les institutions», « Les accidents du travail et son système juridique» et « La formation professionnelle de la SHST en Angola, en Espagne et au Portugal».

Pour le deuxième jour, il est prévu des débats comme « Les meilleures pratiques et la qualité de vie au travail»; « La qualité de vie au travail » et « la certification dans le contexte de la SHST en Angola, au Portugal et en Espagne».

L'événement vise à discuter des connaissances qui peuvent garantir la qualité de la vie professionnelle, la sécurité et la santé au travail qui devraient être un sujet de préoccupation non seulement des entreprises, mais aussi par des entités gouvernementales et des organes de tutelle, par le biais des politiques publiques, les actions des acteurs institutionnels de l'Etat et la sensibilisation de toutes les parties prenantes.