Angola: Réunion des ministères de l'Energie et de l'Urbanisme sur les infrastructures des villes-satellites

Luanda — Les ministre de l'Energie et Eau, João Baptista Borges, et de l'Urbanisation et Habitation, Branca do Espírito Santo, se sont réunis vendredi à Luanda, dans le but d'analyser des solutions spécifiques en termes d'infrastructures externes (énergie et de l'eau) pour les logements des nouvelles villes-satellites.

Après la réunion, le ministre João Baptista Borges a déclaré à la presse qu'il avait analysé avec son interlocuteur des solutions temporaires aux deux premières phases de logement, de sorte que les villes-satellites soient habitées, en attendant que les solutions définitives soient structurées.

João Baptista Borges a souligné que des questions liées à l'eau et à l'électricité avaient conditionné l'occupation des maisons dans les nouvelles zones urbaines.

« Nous sommes convaincus que jusqu'à août, nous pourrions partiellement résoudre ces problèmes», a promis le ministre de l'Energie et Eau.