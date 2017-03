Sénégal: Corps électoral - 5.157.262 déjà inscrits

5.127.262 inscrits à la date du 23 mars 2017. C'est le chiffre donné, hier, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, à une question posée par un député sur l'atteinte des 4 millions d'électeurs pour espérer annuler l'ancien fichier.

« Le chiffre de 4 millions d'inscrits a été largement dépassé et au rythme où vont les choses, on peut atteindre les 6 millions d'électeurs », a expliqué le ministre de l'Intérieur, non sans préciser que les inscriptions s'arrêtent le 23 avril 2017 prochain. Pour ce qui est des commissions, Abdoulaye Daouda Diallo a expliqué que leur déploiement est lié au nombre d'électeurs qui varient selon les départements. Il a donné l'exemple de Dakar où les commissions installées ont pu enrôler plus de 700.000 électeurs, permettant ainsi de dépasser largement les 683.000 inscrits que comptait Dakar sur l'ancien fichier. « C'est ce qui explique que des machines qui étaient à Dakar ont pu être redéployées à Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Louga, Kébémer, Sédhiou et Kédougou où il y avait la demande », a dit Abdoulaye Daouda Diallo. Des départements comme Podor, Matam, Saraya, Kédougou ont atteint un bon taux. « Aujourd'hui, nous sommes dans une bonne dynamique et le fichier qui existait ne sera pas utilisé pour les prochaines élections », a dit le ministre de l'Intérieur.

L'Etat va densifier la carte sécuritaire

Intervenant sur la question sécuritaire, au nom du Premier ministre, notamment avec la recrudescence de la délinquance, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, a fait comprendre qu'il aura une densification de la carte sécuritaire.

« Aujourd'hui, au niveau de la police, nous avons plus de 86 commissariats et postes de police, et quelque 132 brigades et postes de gendarmerie. La première décision qui a été prise aujourd'hui, c'est de rationaliser la carte sécuritaire pour éviter les chevauchements », a-t-il appuyé. Tout en garantissant que vers l'horizon 2018, tous les départements devraient voir ériger des postes de police pour davantage de sécurité. Le ministre de l'Intérieur a aussi évoqué l'idée de la « forte recommandation » qu'est le renforcement des moyens des forces de sécurité ainsi que le recrutement (dont le recrutement spécial de la gendarmerie. « Il y a un besoin de renforcement des moyens au niveau des brigades et commissariats », a-t-il ajouté.