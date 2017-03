Sénégal: Ce que je crois !

analyse

C'est une fierté pour moi et un honneur, mais une redoutable tâche de porter une adresse à cet aréopage si savant, si riche et composé d'intellectuels de renom et autres citoyens de haut rang.

Nous voilà réunis ce jour : un moment fort pour décliner nos ambitions pour le futur. Un jour ordinaire certes, mais qui va servir de repère à une histoire extraordinaire, car notre Sénégal, vous le savez, c'est le pays des milles complexités ! C'est le pays des milles équilibres précaires ; pays où les acquis économiques, sociaux et démocratiques doivent être consolidés et renforcés. Ne nous voilons pas la face : « la réalité quotidienne de la masse est l'incertitude du lendemain ». Nous devons améliorer les conditions d'existence et les conditions de travail, car la paix sociale n'a pas de prix.

Ici, au Sénégal, tout est urgent ! Il est l'heure d'un Sénégal nouveau qui doit voir l'émergence d'une nouvelle classe de dirigeants responsables.

Il est l'heure, pour le Sénégal, de faire encore un saut qualitatif et prendre en compte l'apport fécond des citoyens de tous bords pour dessiner le visage du Sénégal de demain. Oui, tout est urgent et les peuples ne se laissent plus faire. Les évènements survenus récemment confirment encore l'inéluctabilité des changements à mener.

Ici, tout est défi ! Par vos actions d'hier et par votre présence massive aujourd'hui, vous avez démontré votre détermination ferme et irrévocable à accompagner notre président pour relever les défis de tout ordre. Votre mobilisation est le signe tangible de votre attachement et de votre engagement aux côtés d'un homme qui aurait pu bomber sa poitrine de fatuité ; mettre sur sa carte d'identité profession : frère de ... Mais il ne l'a pas fait.

Il aurait pu prendre une année sabbatique, ne serait-ce qu'une, sous les lambris dorés, sous l'air pulsé de l'hôtel Georges V à Paris. Il ne l'a pas fait. Non ! Ce n'est pas son genre ; un jour de dimanche, où bon nombre de cadres repus font la sieste, nous gravissions ensemble les montagnes rocheuses sur les hauteurs de Diamniadio? où à même le sol il rompu le pain avec des populations esseulées et désorientées ; et nous avons pioché à plusieurs dans le même bol de midi, sans cuillère ni fourchette argentées.

Ce monsieur, modeste, discret, humble et courtois préfère ainsi? à longueur de journées, tâter le pouls du peuple, échanger avec les mains calleuses pour voir comment réduire la fracture sociale, dans les coins et recoins des banlieues et villages lointains, sans tambour, ni «tama', ni trompette, de Gorom à Ndoukhoura.

Je disais que vous avez été aux côtés d'un homme à l'expertise avérée doté d'une carapace moulée dans la compétence ; carapace qui l'a épargné des missiles et des drones bleus jusqu'à la veille des élections, il officiait encore au milieu des lignes adverses dans le poste avancé et très prisé de chef du bureau économique de Pékin.

Vous avez été fidèles aux côtés du journaliste de Cesti, de l'éminent énarque diplômé de l'École nationale d'administration (Ena) de Paris, aux côtés de l'ancien ministre conseiller. Bref, vous avez été disponibles et engagés derrière son Excellence Aliou Sall qui est le penseur, le fondateur d'Actions initiatives républicaines. Qu'est-ce que c'est que Air Macky ?

En créant Air Macky, nous convoquions l'académicien français André Maurois qui disait : « Les amitiés d'esprit se font par chaînes et rencontres, comme les amitiés de cœur ». Ce sont ces liens humains fortifiés qui ont donné naissance à Air Macky. En cela, c'est plus qu'un mouvement de soutien, c'est un mouvement d'accompagnement. Actions initiatives républicaines mène des actions citoyennes de solidarité, de conscientisation, de responsabilisation... En un mot, Air Macky est un noyau dur de bonnes volontés qui font de la politique plus par devoir que par ambition. Ce sont des membres engagés et de bonnes mœurs, généreux et disponibles, ayant en toutes circonstances une conduite digne et exemplaire, de probité, de tolérance et de solidarité, mais aussi bien pétris et imbus de l'idéal Yonou Yokouté.

La voie du Yonou Yokouté ? Une voie de développement durable et harmonieux, une voie choisie par le peuple sénégalais selon la vision d'un homme ; un homme de mesure qui rassure et doté d'une rare qualité que les Grecs appelaient tempérance, vertu de modération rarement cultivée de nos jours.

Je nomme le président Macky Sall ; Macky est un homme de paix, un homme de consensus, un homme de conviction, de cœur, de foi, un homme humble, ouvert, aux qualités connues et reconnues de tous.

Et ce, sans verser dans la démagogie, dans de l'art de la brosse à reluire de troubadours qui avaient droit de cité il n'y a guère.

C'est cet homme qui a une claire vision du Sénégal de demain et prône une approche de rupture qu'Air Macky, bien avant l'heure, a toujours eu la ferme volonté d'accompagner.

Les élections dernières l'ont encore démontré ; au-delà de l'ambition personnelle, il faut une sanction divine.

Après la République aérienne du président poète Léopold Sédar Senghor, Après la République très étatique de l'administrateur civil Abdou Diouf, Après la République prolixe de l'avocat des promesses Maitre Wade,

Dieu, le Très Puissant, a décidé de manière souveraine : voici venu le temps de la République des ingénieurs-bâtisseurs.

Et il est des moments historiques dans la vie d'une nation où le devoir patriotique place chacun face à ses responsabilités. En effet, quand sonne l'heure de l'engagement, tout bon citoyen est tenu de se lever pour ne pas rater le train de l'histoire. Le le bon sens le commande, la fibre patriotique le demande.

Il est l'heure de rallier !

Rallier ? Où et comment ?

La notion de rallier renvoie à l'image de se déplacer, de voyager. En voyageant, on passe souvent à une frontière. Pour cela, il faut un passeport ou une carte d'identité. C'est le rassemblement à perte de vue de ces militants convaincus et convaincants, des jeunes, des femmes, des cadres de ce pays ! De dignes fils de ce pays.

Rassurez-vous !

Nous ne venons pas avec armes et bagages, car derrière un homme de paix tel que Macky, on se range plutôt armé de patience et de rameaux de concorde. Bien sûr, nous rallions avec simplement en bandoulière nos besaces et nos provisions. Comme pour aller aux champs des Halpulaars avec nos «ndiyam», «lamdam» et «lacciri njorndi».

Oui et sans fanfaronnade, nous amènerons de l'eau au moulin Apr.

Oui effectif ! Nous apporterons notre grain de sel sans oublier le couscous (excusez cette incartade), pour dire simplement que nous venons avec des moyens et des idées ; nous venons avec des propositions et des projets bien ficelés que nous mettrons à la disposition du parti. Car Macky a opté et nous avec lui. Nous préférons les projets de développement à la politique de la calebasse vide.

Pavons et arpentons ensemble et avec fierté le Yonou Yokouté. Bâtissons et massifions un parti plein de vitalité, d'ingéniosité et de créativité !

Georges Clemenceau disait : «Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut avoir le courage de le dire, il faut ensuite avoir l'énergie de le faire».

Il doit rester clair : nous ne rallions pas pour être heureux.

Mais heureux, nous rallions.

Et heureux de rallier aussi, nous rallions !

Pour terminer, c'est avec une grande fierté que je lui adresse mes félicitations pour cette reconnaissance internationale qu'est le « Dr of international relations Honoris Causa » du Geneva international relations de Genève, laquelle atteste du travail qu'il réalise à l'échelle mondiale.