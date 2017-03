Burkina Faso: Attaque Cappuccino - La trame des évènements

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a animé une conférence de presse le 24 mars 2017 à Ouagadougou pour faire le point des principales attaques terroristes au Burkina depuis 2015.

Concernant les attaques du 15 janvier contre le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendid, les enquêteurs ont pu dérouler le fil des événements. Deux des cerveaux étaient des pensionnaires du site de réfugiés de Mentao à Djibo.

Tout a commencé le 4 avril 2015 avec l'attaque d'une patrouille de gendarmerie et l'enlèvement d'un Roumain à Tambao. Depuis cette date et jusqu'en fin 2016, ce sont plus de 20 attaques terroristes qui ont été recensées au Burkina Faso. Les principaux groupes qui écument le sahel burkinabè sont : AQMI, Almourabitoun, Ansar Eddine, Le Front de libération du Macina, l'Etat islamique au grand Sahara et Ansaroul Islam de MalamDicko. Leur chevauchée macabre a causé plus de 70 pertes en vie humaine, a informé Simon Compaoré qui se félicite que 70 suspects aient été interpellés

. « Le silence ne signifie pas que les équipes ne travaillent pas », a fanfaronné le ministre qui en veut pour preuve la récente neutralisation de HarounaDicko et l'interpellation de 18 autres personnes ; même si, a-t-il ajouté, « les enquêtes sont en cours » pour préciser la nature des liens entre le « neutralisé » et MalamDicko qui, lui, court toujours. Mais sur les autres attaques, dont la plus emblématique reste celle du 15 janvier 2015 contre le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendid, les enquêtes ont avancé et ont permis de dérouler le fil des opérations.

Qui a fait quoi dans l'attaque du 15 janvier 2015 ?

-Commanditaire : Mohamed OuldNouiny alias El Hassan, émir du groupe terroriste Al Mourabitoune, adjoint de MoktharBelmokhtar (activement recherché) ;

-chef des opérations : Mimi Ould Baba Ould Cheikh (arrêté au Mali en janvier 2017) ;

- transporteur de la logistique : Ibrahim Ould Mohamed (arrêté au Mali en 2016 et impliqué dans l'attaque de Grand Bassam) ;

-superviseur de l'attaque : Abderrahmane sans autre précision, homme de confiance de Mohamed OuldNouiny (activement recherché) ;

-parrain et financier : Yahiya Abou El Hammam, émir du Sahara, responsable d'AQMI ;

Voilà l'identité des personnes qui se cachent derrière les trois assaillants des attaques du Cappuccino et du Splendid Hôtel. C'est l'arrestation puis les aveux de Mimi Ould Baba Ould Cheikh et d'Ibrahim Ould Mohamed, tous deux anciens pensionnaires du site de réfugiés de Mentao à Djibo qui ont permis de retracer le fil des évènements. C'est lechef d'état-major général adjoint de la gendarmerie, colonel Serge Alain Ouédraogo qui a livré le récit effroyable de la préparation des attentats. « Mimi Ould Baba affirme qu'il a été présenté au Nord du Mali au sieur Mohamed OuldNouiny alias El Hassan, adjoint de MocktarBelmocktar, responsable du groupe Al Mourabitoun, pour un projet d'attaque sur Ouagadougou. Suite à son adhésion pour ledit projet contre une promesse d'une prime de 10 millions de francs CFA dont le paiement sera assurée par Abou Yahiya, responsable d'AQMI et émir du Sahara. Il s'est rendu quelques semaines avant l'attaque à Ouagadougou en compagnie d'un individu de race arabe prénommé Abderrahmane avec des cartes d'identité nigériennes pour une mission de repérage de sites de potentielles cibles. Les sites repérés, visités, photographiés et filmés sont : le café-restaurant Cappuccino, le restaurant « Le Verdoyant » et la devanture du Splendid Hôtel.Du 20 au 25 décembre 2015, Mimi et son compère Abderrahmane ont séjourné à l'auberge Assikpo dans la zone de Kwame N'Krumah pour effectuer la mission de repérage.

Mimi Ould Baba s'est enregistré dans cette auberge avec une fausse identité (Omar A. Yanya) et y a occupé la chambre no 7 en compagnie du nommé Abderrahmane.De retour au Mali, les deux terroristes ont de nouveau rencontré Mohamed OuldNouiny pour le compte rendu.

Une fois, le choix porté sur le café restaurant Cappuccino, Mimi Ould Baba a été chargé de conduire la mission sur Ouagadougou. L'armement et le matériel de l'attaque ont été soigneusement dissimulés dans un pneu de camion semi-remorque que Mimi a fait convoyer au Burkina Faso par les soins de son lieutenant Ibrahim Ould Mohamed, contre une promesse ferme de 1, 5 millions de FCFA.

Ibrahim Ould Mohamed a pénétré le territoire burkinabè le 5 janvier 2016 avec l'armement soigneusement camouflé dans le pneu.Venu de Boni au Mali à bord d'une Toyota Hilux double cabine, il a emprunté la compagnie de transport STAF à partir de la ville de Djibo.

Une fois à Ouagadougou, Ibrahim Ould a été hébergé quelques jours au domicile de AlhousseiniBocarMaïga.Sur instruction de Mimi Ould Baba, Ibrahim Ould Mohamed a contacté un jeune Burkinabè du nom de MalikiSawadogo pour louer une villa devant héberger le commando au complet. Ignorant tout de leurs intentions, le jeune Maliki, auprès de qui Mimi Ould Baba achetait régulièrement du Bazin et des boubous à chacun de ses passages à Ouagadougou, a fait les démarches auprès du sieur NayabtengaTiemtoré dit Gourma pour un contrat de bail.

Monsieur Tiemtoré qui est intermédiaire dans l'immobilier (démarcheur) a répondu aux sollicitations et proposé aux intéressés, une mini-villa meublée dans le quartier Sinyiri proche du SIAO.La villa a été louée pour un séjour d'un mois pour un montant cumulé de 300 000 F CA que les terroristes ont payé cash.Mimi Ould Baba est rentré sur le territoire burkinabè le 9 janvier 2016 avec les trois assaillants, à bord d'une berline noire de marque Hyundai immatriculée au Togo. Ils ont rallié la ville de Ouagadougou en passant par Djibo.

Du 9 au 14 janvier 2016, Mimi Ould Baba, les trois assaillants, Abderrahmane et Ibrahim Ould Mohamed ont séjourné dans la mini-villa louée au quartier Sinyiri. Le 15 janvier 2016(jour de l'attaque), Ibrahim Ould Mohamed qui a dormi à la gare STAF Ouaga a pris le premier départ matinal pour Djibo.A 19h, Mimi Ould Baba a déposé les trois assaillants derrière l'immeuble abritant le café Cappuccino et s'en est allé directement pour Djibo. Au moment où les coups de feu crépitaient, seuls les trois assaillants étaient encore dans la ville de Ouagadougou. Peu après 23h,Ibrahim Ould Mohamed et Mimi Ould Baba après s'être retrouvés à Djibo, ont traversé ensemble la frontière burkinabè par un chemin défilé pour le Mali avec le véhicule de Mimi Ould Baba. » Fuite et fin... Les investigations qui sont toujours en cours ont permis d'interpeller MalikiSawadogo, NayabtengaTiemtoré dit Gourma et AlhousseiniBocarMaïga, le logeur des terroristes.

Une famille djihadiste

Le 9 octobre 2015, la brigade de gendarmerie de Samoroguan était prise pour cible par des terroristes. On en sait un peu plus sur le commando. Le groupe d'assaillants, selon le chef d'état-major général adjoint de la gendarmerie, était dirigé par Aboubacar Sawadogo alias Boubacar Mossi, originaire de la région de Kaya et ancien membre de la police islamique de Tombouctou. Il avait pour mission d'installer une katiba dans son pays d'origine. Et pour cela, il a jeté son dévolu sur la zone de Orodara. L'assaut a été mené avec 13 assaillants, soit 4 Maliens et 9 Burkinabè. Son fils a été tué au cours de l'attaque qui avait fait trois morts du côté de forces de l'ordre. Lui-même blessé a été arrêté plus tard au Mali.

Le nom d'Aboubacar Sawadogo a également été cité dans une autre affaire terroriste qui a fait beaucoup de bruit : le démantèlement d'un réseau de recruteurs dans le quartier Kilwin de Ouagadougou. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2016, l'opération de la police avait permis de neutraliser un suspect et d'interpeller un autre. Le seul en fuite, Abdoulaye Sawadogo alias Abdallah n'est autre que le petit frère d'Aboubacar Sawadogo, a-t-on également appris.