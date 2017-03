Gambie: Fondation des médias parle avec Adama Barrow sur la liberté de presse en Gambie

Banjul, 24 marsLe Sénégal et la Gambie ont signé vendredi à Banjul plusieurs accords portant… Plus »

La délégation de la MFWA a assuré à la famille de Manneh l'engagement de l'organisation et ses partenaires tels qu'IFEX à assurer à ce que la justice soit faite et qu'un terme soit mis à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes en Gambie.

Aux points inscrits sur l'agenda de la mission, figure également le point sur les discussions par rapport aux questions non résolues de l'impunité pour les crimes perpétrés contre les journalistes par le régime de Yahya Jammeh. Les discussions sur la question de l'impunité seront principalement axées sur le non-respect par le régime de Jammeh de trois arrêts de la Cour de Justice de la Communauté de la CEDEAO rendus en faveur de trois journalistes, Chief d'Ebrima Manneh (en 2008) ; Musa Saidykhan (2010) ; et Deyda Hydara (2014).

La délégation qui doit être en Gambie pour une semaine, tiendra des discussions avec les fonctionnaires du gouvernement, la communauté des média et d'autres acteurs clés sur le terrain. La mission présentera un rapport qui mettra en lumière le contexte des médias en Gambie, les défis auxquels fait face le secteur des médias et faire des recommandations pour le processus de renforcement des médias.

«Un pays ne peut se développer sans un media solide et voilà la raison pour laquelle mon gouvernement est engagé à prendre des mesures telles que reformer les lois de la presse et travailler avec les partenaires pour garantir un libre environnement pour les opérations des médias » a dit le Président Barrow durant une réunion avec la délégation de la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) dans son bureau dans la capitale Banjul.

