Cameroun: Paludisme - Entreprises au front

Leurs plans d'action de lutte contre la maladie évalués hier à Douala par le Minsanté et Malaria No More.

38 jours de repos dus au paludisme. Chiffre donné, parmi d'autres, par le représentant d'une agro-industrie ce jeudi 23 mars à Douala, à l'occasion de la première réunion de suivi des plans d'action de lutte contre le paludisme en entreprise pour 2017. Malgré les différentes avancées, cette maladie demeure une des graves causes de mortalité et de morbidité, dira le Dr. Esther Nwall, coordonnateur du Centre technique régional de lutte contre le paludisme. Ceci se traduit, au niveau des entreprises, par des absences, de la baisse de productivité et des dépenses. Sous l'égide du Minsanté et du programme Malaria No More, les entreprises ont donc été associées à la lutte dès 2015 - autre forme de partenariat gagnant-gagnant. « La plupart des grandes entreprises ont été formées pour pouvoir mettre en œuvre les différents axes de lutte », précise le Dr. Nwall.

Par différents axes il faut entendre la prévention, le traitement approprié, et l'incursion dans le domaine de la recherche-formation s'agissant de ce fléau. La réunion de jeudi a permis aux pouvoirs publics de voir à quel niveau les divers partenaires privés se trouvent dans ce combat. Les motifs de satisfaction ne manquent pas : « Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui commandent des tests de diagnostic rapide, et d'autres qui investissent pour acheter des moustiquaires aux employés. C'est quelque chose de très positif », a confié le Dr. Nwall aux médias en marge des travaux.