« Le maire ne s'occupe que de lui-même et fait ce qu'il veut », a déclaré Nathanaël Ouédraogo, secrétaire national chargé des questions électorales de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), par ailleurs 3e adjoint au maire de la ville de Ouagadougou.

Déclaration faite le 21 mars dernier, lors d'un point de presse animé par les membres du groupe municipal UPC, pour dénoncer les « incohérences » dans la gestion de l'élu du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) à la mairie centrale, Armand Béouindé. Ces propos, selon les membres du groupe municipal du MPP qui ont animé eux-aussi une conférence de presse le 23 mars 2017, à Ouagadougou, sont « loin de réfléter la vérité ».

Ils étaient des dizaines, les conseillers du groupe municipal MPP, à s'être déplacés le 23 mars dernier au siège dudit parti, pour rencontrer les Hommes de médias. La raison de cette affluence de conseillers était toute simple : répondre à la sortie du groupe municipal UPC qui décriait la gestion de la mairie par le maire Armand Béouindé. Ainsi, dès l'entame de leurs propos, par la voix de Moustapha Semdé, le groupe municipal MPP a laissé entendre que le groupe municipal UPC s'est livré à la diffusion de fausses informations pour semer le doute au sein de l'opinion publique.

Pour les conseillers MPP, le contexte de pré-campagne pour la reprise des élections municipales, justifierait cette sortie de l'UPC qui apparaît comme un épisode supplémentaire de la campagne de dénigrement et de destabilisation entamée par l'UPC. « Les propos du groupe municipal UPC sonnent comme une volonté manifeste de nuire », a indiqué Moustapha Semdé, président du groupe municipal MPP.

D'ailleurs, a-t-il indiqué, il ne pouvait en être autrement pour l'UPC qui connaît un désaveu dans son propre camp, avec la démission de 29 conseillers municipaux dans le fief du président du parti, pour rejoindre le MPP. Toute chose qui, selon Moustapha Semdé, laisse l'UPC aux abois. « Ce parti déjà aux abois, ne pouvait qu'enfourcher le cheval du mensonge et de la délation pour battre campagne », a-t-il laissé entendre. S'agissant des ressources allouées aux études dans le budget de la mairie, les conseillers du MPP ont indiqué que contrairement à ce qu'a affirmé l'UPC, la direction des études de la commune n'a pas pour mission de réaliser elle-même des études mais d'assurer une mission de préparation, de coordination, de suivi-validation en lien avec les autres services de la mairie. Du reste, ont-ils dit, dans le budget de 2017, les ressources allouées aux études s'élèvent à 1 343 686 700 F CFA, avec une contribution de la mairie qui s'élève à 433 586 700 F CFA. Aussi, les conseillers du MPP ont tenu à apporter des précisions sur les ressources allouées à l'assainissement dans le budget. Pour eux, dans le contexte marqué par l'incivisme et l'insalubrité, la collecte et le traitement des déchets nécessiteraient plus de 7 milliards de F CFA.

« Quiconque parlera de la commune de Ouagadougou dans le mensonge, nous allons réagir du tic au tac »

Les 3 712 066 281 F CFA mobilisés sont consacrés, entre autres, au transport des déchets à hauteur de 1 080 000 000 F CFA. « Avec ce montant, nous n'arrivons qu'à collecter le 1/3 des déchets de la ville », a relevé Moustapha Semdé, avant d'ajouter que la prise en charge de la main-d'œuvre d'appoint composée de plus de 700 jeunes, mobilise quant à elle, près de 400 millions de F CFA. En outre, sur les ressources allouées à la jeunesse, pour les conseillers MPP, les critères relevés par les conseillers UPC manquent de cohérence et d'analyse sérieuse. « Il convient de préciser que la politique de la jeunesse est conduite par le gouvernement, et la commune de Ouagadougou assure un accompagnement », a spécifié Moustapha Semdé. Mais, quid des festivités de fin d'année ? « Ce ne sont que des activités traditionnelles de la mairie », a renchéri le président du groupe municipal MPP.

Dans le budget 2016 voté par la délégation spéciale, a-t-il mentionné, les ressources allouées aux festivités de fin d'année étaient de 50 millions de F CFA. La mairie, sur cette question, toujours selon les conseillers MPP, est restée dans la fourchette. Par ailleurs, lors de leur rencontre avec la presse, le groupe municipal UPC a fait cas d'une adjointe au maire qui, de retour d'une cérémonie où elle a représenté le maire, aurait été obligée d'emprunter un taxi pour rentrer. Sur cette question, les conseillers du MPP ont répondu en ces termes : « Nous sommes tous des adjoints et personne n'a de véhicule à sa disposition. Nous sommes venus trouver un parc vide.

Mais on ne se plaint pas pour autant ». Du reste, ont-ils estimé, les conseillers municipaux se rencontrent souvent, en session, pour débattre des questions qui ont trait à la commune et c'est dans ce cadre que Nathanaël Ouédraogo, 3e adjoint au maire, aurait pu faire cas de ses points de vue afin qu'ils soient débattus au lieu d'organiser un point de presse pour dire des contre-vérités. « Ce que nous dénonçons, c'est cette malhonnêteté intellectuelle qui consiste à contribuer à une prise de décision et sortir l'instant d'après pour dire autre chose », se sont plaints les conseillers MPP.

Mais, qu'à cela ne tienne, à les entendre, cette situation n'entachera pas leurs rapports avec les membres de l'opposition au sein de l'exécutif communal. « C'est leur rôle de nous recadrer si nous déraillons, mais de là à raconter des choses qui ne sont pas exactes, c'est terrible. Quiconque parlera de la commune de Ouagadougou dans le mensonge, nous allons réagir du tic au tac », a conclu Moustapha Semdé.