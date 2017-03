Burkina Faso: Kunde 2017 - Rendez-vous le 28 avril prochain

Au cours de son exposé qu'il a livré en présence des chefs de la gendarmerie et de la police, il a… Plus »

A ce titre, il est prévu le Kundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, celui du meilleur artiste de l'Afrique centrale et enfin celui du meilleur featuring de l'intégration africaine. Le commissaire général de l'événement, Salfo Soré dit Jah Press, a exprimé sa certitude d'une amélioration du climat social quand on sait que notre pays connaît, ces temps-ci, quelques tourments dus à la situation sociopolitique. Ce qui n'est pas de nature à rassurer les investisseurs (producteurs, managers, entrepreneurs culturels, Hommes de médias etc.). Malgré ce contexte inquiétant, les organisateurs des Kundé n'entendent pas renoncer à leur rendez-vous annuel avec le public burkinabè, afin d'installer cette institution dans une dynamique culturelle qui positionne le Burkina Faso dans le concert des nations.

Tout est fin prêt pour la 17e édition des Kundé. Les Kundé sont le baromètre de la musique burkinabè. C'est la promotion des meilleures œuvres discographiques sorties sur le sol burkinabè dans une période déterminée. Ils permettent aux artistes qui s'autoproclament à tous vents les meilleurs de leur génération, d'être soumis à un jury d'experts qui les départage sur des critères objectifs. Prévus pour se dérouler le vendredi 28 avril prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000, cette cérémonie de récompense des meilleurs artistes burkinabè à travers différentes catégories, va mettre en compétition 482 œuvres. Conçus comme une grande fête populaire, les Kundé ont également pour vocation de transmettre un message d'unité et de brassage des cultures et de s'inscrire dans la lignée des grands évènements panafricains. C'est dans cette optique que les organisateurs ont ouvert, comme à chaque édition, une fenêtre vers l'extérieur.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.