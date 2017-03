Afrique: La contribution de la Suisse représente un espoir pour les enfants et les jeunes dans les situations de crise humanitaire

communiqué de presse

Berne, Suisse — BERNE, Suisse, 24 March 2017 / PRN Africa / -- La responsabilité humanitaire de la Suisse et la nécessité d'offrir précisément aux jeunes une aide dans les situations de conflit étaient au cœur de la journée annuelle de l'Aide humanitaire qui s'est tenue à Berne. Dans son intervention, le conseiller fédéral Didier Burkhalter a détaillé les trois priorités autour desquelles la Suisse articule son action extérieure en faveur des enfants et des jeunes: protection, création de perspectives et participation active des jeunes. « Les jeunes constituent un potentiel inépuisable pour la paix, pour le développement et pour la construction de notre avenir », a souligné le conseiller fédéral Burkhalter. Il a ajouté que la DDC allait investir davantage dans le domaine de l'éducation dans les pays concernés et accroître de 50% son engagement en faveur du développement dans le domaine de l'éducation de base et de la formation professionnelle.

Dans son discours, le chef du Département fédéral des affaires étrangères a également abordé la crise en Syrie et salué le lancement du cinquième cycle de pourparlers de paix à ce sujet hier à Genève. Il a remercié l'envoyé spécial de l'ONU Staffan de Mistura et son équipe pour leur engagement exceptionnel et a assuré que la Suisse continuerait à apporter un soutien fort à ce processus. Il a par ailleurs laissé entrevoir la participation de la Suisse à la conférence sur la Syrie qui se tiendra à Bruxelles le 5 avril. Le conseiller fédéral Burkhalter a en outre évoqué les 20 millions de personnes qui, au Nigéria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen, sont sévèrement menacées par la famine. Il a enfin annoncé que la Suisse allait organiser, conjointement avec la Suède, une conférence sur le Yémen à Genève le 25 avril prochain, à la demande de l'ONU. Cela doit être considéré, a-t-il précisé, comme une contribution supplémentaire à la lutte contre la crise alimentaire dans la région.

Le directeur de la DDC Manuel Sager a fait part au plus de 1200 de participants, parmi, lesquels cinq conseillers nationaux et environ 80 représentants d'ambassades et de missions étrangères, de ses propres expériences et rencontres, principalement de sa visite dans l'un des plus grands camps de réfugiés du monde, dans le nord du Kenya. « Mon voyage dans la Corne de l'Afrique en février m'a profondément bouleversé, principalement lorsque je me suis rendu au camp Kakuma, dans lequel vivent quelque 190'000 réfugiés. Ils ont dû tout laisser derrière eux et n'ont souvent aucune possibilité d'exercer ou d'apprendre un métier », a déclaré le directeur de la DDC. Le projet d'acquisition de compétences pour la vie de la DDC (Skills-for-Life), présenté lors de la journée annuelle de l'Aide humanitaire, a pour objectif de remédier à cette situation préoccupante et d'offrir aux réfugiés ainsi qu'à la population locale de Kakuma la chance d'apprendre un métier qui leur permettra par la suite de subvenir à leurs besoins mais aussi de prendre en main leur destinée.

La parole aux écoles

Moment fort de cette journée, des jeunes ont pris eux-mêmes la parole. Des classes du Zimbabwe et du Rwanda ont présenté par message vidéo leur vision des principes humanitaires, et des élèves de Suisse et d'Autriche ont exposé sur le podium leur conception de l'aide humanitaire. Les classes avaient auparavant travaillé sur les modules du projet didactique de la DDC intitulé Humanity, qui vise à faire découvrir les principes humanitaires dans les écoles et qui a été développé en collaboration avec la Croix-Rouge suisse (CRS), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR) et la Haute école pédagogique de Zoug.

La table ronde, qui a permis au secrétaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) Pierre Krähenbühl, au secrétaire général de la FISCR Elhadj As Sy, à l'experte en protection de l'enfance du CSA Petra Heusser et à la représentante du gouvernement nigérian Ayoade Olatunbosun-Alakija de discuter des projets qui visent à créer des perspectives pour les jeunes, a été un autre moment fort de cette journée.

La conclusion de la journée est revenue au délégué de la Confédération à l'aide humanitaire. Manuel Bessler a souligné une nouvelle fois la nécessité de s'occuper des jeunes ici et maintenant. « Pour éviter de perdre le potentiel de la génération future, il convient de la protéger, de la soutenir et de la former. Car ce sont les jeunes qui déterminent notre avenir », a-t-il précisé.

Comme chaque année, la Journée annuelle de l'Aide humanitaire de la Confédération et du Corps suisse d'aide humanitaire a présenté aux acteurs humanitaires ainsi qu'à d'autres participants intéressés un programme varié qui a illustré les différentes facettes du travail humanitaire au profit de la jeune génération. Les discussions, les présentations et les interviews avec des personnes travaillant dans le domaine humanitaire ainsi qu'avec des membres du CSA ont permis aux visiteurs de découvrir le travail humanitaire de la Suisse sous l'angle du soutien fourni aux enfants et aux jeunes dans les situations de conflit.

