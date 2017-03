Cameroun: Nécrologie - La famille gâche les hommages à Joseph Mboui

A cause d'une mésentente entre la mère et la fille, la dépouille est finalement arrivée à l'Assemblée nationale dans la nuit.

A la morgue de l'hôpital général de Yaoundé ce 23 mars 2017, il y a du monde, avec en première place plusieurs membres du gouvernement venus cette matinée assister à l'hommage officiel des autorités à Joseph Mboui, ancien ministre. Tout à coup, la cérémonie prévue à 11h au salon funéraire de l'hôpital est reportée à une heure ultérieure de la journée.

Mais le soir après 18h, il n'y a plus grand monde lorsque le corps est finalement levé. Le même contraste a été observé à l'Assemblée nationale. A 12h, doit débuter la cérémonie d'hommage à Joseph Mboui qui était député Rdpc à sa mort dans la nuit du 27 au 28 février dernier. Après le contretemps de la morgue, la cérémonie de Ngoa-Ekelle a été renvoyée à 17h. Un heureux hasard de circonstance, aurait-on pu croire, puisqu'à ce moment-là, les députés seraient en train de finir la séance plénière prévue plutôt dans la journée, à 16h notamment.

La mobilisation serait alors maximale. Pourtant, au terme de leurs travaux, la dépouille de Joseph Mboui ne s'annonce toujours pas. Tout le monde reste en stand-by, puis commence à piaffer d'impatience au fil des minutes et des heures. La démobilisation s'installe et gagne jusqu'au personnel de l'Assemblée dont une bonne partie finit par se décourager et s'en aller, mettant ainsi fin à une journée de travail largement dépassée.

Une fois la nuit tombée, la dépouille de Joseph Mboui arrive finalement, pour une cérémonie dans le hall principal de l'hémicycle. Un hall bien paré pour la circonstance. Mais un lieu qui peine à se remplir, offrant le spectacle des chaises vides. Le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, n'est plus là. C'est l'honorable Théophile Baoro qui le représente. A ses côtés, juste une dizaine de députés qui ont attendu le corps de leur défunt collègue. La cérémonie dure tout aussi une dizaine de minutes, et se limite au traditionnel passage devant le cercueil.

Point de discours. Le cortège funèbre quitte les lieux et s'ébranle vers la paroisse St Vincent Polliti de Nkoleton. Il est presque 20h. La dépouille de Joseph Mboui ne sera finalement pas allée à l'université de Yaoundé I où un hommage académique était réservé à l'illustre disparu, universitaire de renom. Autant de contretemps qui trouvent leur explication dans l'opposition faite devant le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou par l'ainée des enfants de Joseph Mboui. Elle s'appelle Jacky et vit en France d'où le corps de son père est parti. Elle ne s'est pas entendue avec sa mère, la veuve, sur la date des obsèques ; et a décidé d'agir via son avocat au Cameroun. Finalement, la veuve Mboui a saisi le tribunal à son tour, dans une procédure d'urgence afin que les scellés soient levés sur le corps de son mari. Tout s'est passé au cours d'une même journée qui s'est avérée bien longue.

La suite des obsèques prévoit ce vendredi 24 mars le départ de la dépouille pour le village Mbamblè par Makondo dans le département de la Sanaga Maritime, région du Littoral. L'inhumation aura alors lieu demain samedi. Ce programme est plus que jamais provisoire.