Burkina Faso: Le Burkina dit avoir identifié le commanditaire des attaques de Ouagadougou

Au cours de son exposé qu'il a livré en présence des chefs de la gendarmerie et de la police, il a… Plus »

Une fois le site choisi, Mimi Ould Baba confie le transport du matériel et l'équipement à l'un de ses lieutenants, Ibrahim Ould Mohamed, contre une somme de plus d'un million de francs CFA. « L'armement et le matériel de l'attaque ont été soigneusement dissimulés dans un pneu de camion semi-remorque. Ibrahim Ould Mohamed a pénétré le territoire burkinabè le 5 janvier 2016 avec l'armement », a-t-il également affirmé.

« Mimi Ould Baba Cheickh affirme qu'il a été présenté au nord du Mali à Mohamed Ould Nouiny, alias El Hassan, adjoint de Belmokhtar, le responsable du groupe al-Mourabitoune, pour un projet d'attaque sur Ouagadougou, a expliqué le colonel Serge Alain Ouédraogo, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, lors d'une conférence de presse vendredi. Donc suite à son adhésion pour ledit projet contre une promesse d'une prime de dix millions, il s'est rendu quelques semaines avant l'attaque à Ouagadougou pour une mission de repérage de potentielles cibles. Les sites repérés, visités, photographiés et filmés sont le café-restaurant Capuccino, le restaurant Le Verdoyant et la devanture du Splendid Hôtel. »

