Bénin: Restitution de biens culturels au Bénin - Le Cran monte au créneau

« Ils oublient qu'il existe en France une Commission nationale scientifique des collections, dont le but exact est d'examiner l'origine de certains objets pour une éventuelle restitution. Par conséquent, si le Quai d'Orsay voulait restituer les choses, il le pourrait. Et ils le savent évidemment, nous le leur avons dit. Donc, quand ils disent que c'est inaliénable, c'est une hypocrisie, c'est un mensonge, c'est tout à fait aliénable, d'ailleurs il y a des précédents », souligne-t-il.

Le Conseil représentatif des associations noires (Cran) a écrit une lettre à François Hollande pour qu'il accepte la restitution au Bénin des œuvres pillées durant la colonisation. Et notamment les objets et mobiliers royaux emportés par le général Alfred Dodds qui a conquis le Dahomey à la fin du XIXe siècle.

