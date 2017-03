Madagascar: Destitution de Lylison - Les sénateurs divisés

Or, on n'attend que trois signatures du président de la République pour la mise en place de cette juridiction. La première signature lui permettra de désigner son représentant au sein du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit (HCDDED). La deuxième signature sera apposée dans le décret de constitution de cet organe constitutionnel. Et la dernière signature officialisera la mise en place de la Haute Cour de Justice. Ces trois signatures peuvent être faites en une seule journée. Mais, pour les dirigeants de ce pays, il serait plus urgent de destituer un sénateur d'opposition que de mettre en place la Haute Cour de Justice ou de nommer les ambassadeurs de Madagascar à l'étranger.

Toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les Institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence. En ce qui concerne le président de la République, exceptionnellement, l'instance compétente est la Haute Cour Constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu'aurait pu prendre la Haute Cour de Justice si elle était installée. » Trois ans après l'investiture de l'actuel chef de l'Etat, cette juridiction spéciale chargée de juger le président de la République, les présidents des Assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Sénat), le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ainsi que le président de la HCC, n'est pas encore en place.

Car si Lylison, qui ne bénéficie plus actuellement de son immunité parlementaire, est définitivement condamné par la Justice, il sera automatiquement déchu de ses fonctions. Tout a commencé le 7 février 2017 lorsqu'un procès s'est tenu en catimini à Anosy. Le même jour, le sénateur Lylison a été condamné à un an d'emprisonnement ferme. Une condamnation qui a été prononcée en son absence, c'est-à-dire par défaut. L'élu de la plateforme politique de l'ancien président de la Transition a formulé devant la juridiction compétente une opposition à ce jugement.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.