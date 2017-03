Madagascar: Installation d'une atmosphère de guerre larvée

La délégation du FMI venue évaluer les réalisations du programme FEC (Facilitation Elargie de Crédit) a délivré un satisfecit au gouvernement malgache pour « les progrès importants réalisés ».

Elle souligne que « tous les critères de réalisation quantitatifs ont été respectés », néanmoins il n'y a pour l'instant aucune certitude sur le décaissement de la seconde tranche. Le rapport présenté à l'issue de cette mission d'évaluation laisse tous les observateurs perplexes car le ballon d'oxygène nécessaire ne devrait pas nous être octroyé dans l'immédiat. Est-ce pour cette raison que le chef de l'Etat se rend en voyage officiel avec de nombreux collaborateurs en Chine ?

Cette visite était prévue de longue date, mais elle tombe à point nommé car elle permettra de conclure de nombreux accords bilatéraux. Dans le contexte actuel, les financements apportés par la deuxième puissance économique mondiale ne sont pas à dédaigner, mais ils ne vont pas faciliter les relations avec nos bailleurs de fonds traditionnels comme le FMI et la banque mondiale. Le régime qui est mis en difficulté à cause de la détérioration de la situation dans le pays est obligé de chercher des solutions pour essayer de donner le change.

L'activisme de l'ancien président Marc Ravalomanana et de ses partisans ne lui facilite pas la tâche. Le parti du chef de l'Etat qui, jusqu'à présent, semblait à la traîne a décidé de passer à l'offensive et certains de ses ténors ont saisi l'occasion de l'inauguration de la bibliothèque d'Antanimbarinandriana, pour hausser le ton. La réplique de l'autre camp ne s'est pas fait attendre puisque la reprise des meetings de Magro est annoncée. Ces querelles politiques sont plutôt dérisoires en comparaison du dénuement et de la pauvreté des *populations victimes du cyclone Enawo.

Sur le plan international, les points chauds sont toujours les mêmes. La région moyen orientale englobant l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et l'Israël est toujours sous tension. La guerre livrée aux djihadistes de l'E.I. est toujours aussi sanglante car la résistance de ces derniers à Mossoul et à Alep est particulièrement rude. Ils ont multiplié les attentats meurtriers contre les populations civiles. Ils ne se sont pas cantonnés à cette zone moyen orientale car le terrorisme a touché aussi les pays européens. Il a frappé à Londres où un homme a tué un soldat à l'arme blanche et fauché plusieurs piétons avec sa voiture.

Il a failli faire des victimes à Anvers lors de la tentative d'un conducteur fou fonçant dans la foule. Il s'est bien sûr invité dans la campagne présidentielle française où tous les candidats ont multiplié les déclarations de fermeté à son égard. Les Etats-Unis n'ont pas été touchés par le terrorisme cette semaine mais ils n'en sont pas à l'abri. Les Américains se préoccupent beaucoup plus des outrances de leur président qui a cette semaine posé un ultimatum aux sénateurs républicains pour qu'ils votent la suppression de l'Obama Care.

Les rebondissements de la campagne présidentielle française. On avait cru que le premier grand débat de cette élection présidentielle allait vraiment permettre de relancer l'intérêt des Français. Les questions de fond ont été abordées, mais la polémique a repris sur fond de révélations. La démission du ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, accusé d'avoir employé ses enfants a relancé les suspicions d'emplois fictifs. François Fillon a profité de la sortie d'un livre sur François Hollande pour parler de l'existence d'un cabinet noir à l'Elysée chargé de l'exploitation d'affaires mouillant des hommes politiques. Pendant ce temps, Emmanuel Macron soigne sa stature de président.

Les Malgaches aspirent à une certaine quiétude en cette période où ils sont confrontés aux difficultés de la vie quotidienne. Cependant, les ambitions politiques qui s'aiguisent à l'approche de 2018 semblent au contraire créer une tension de plus en plus vive. Les deux protagonistes qui veulent en découdre ne sont pas prêts de se calmer. C'est vers une atmosphère de guerre larvée que l'on se dirige de plus en plus.