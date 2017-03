Madagascar: Agriculture naturelle - De nombreux bénéfices et opportunités constatés

On néglige la qualité des nourritures que l'on mange alors que cela peut être le premier médicament pour se prévenir de toutes maladies affectant les consommateurs. Raison pour laquelle, Agrinature Madagascar a lancé depuis plus de trois ans la technique de l'agriculture naturelle en partenariat avec l'ONG Shumeï Internaltional dans le pays.

En effet, « de nombreux bénéfices et opportunités ont été constatés aussi bien pour les paysans adoptants que pour les consommateurs », a expliqué Ratsoelilala Rafaly, ingénieur agronome qui plus est membre de cette association Agrinature lors d'une conférence organisée par le Soroptimist International club Antananarivo Mandrosoa, hier, au DLC-Anosy.

Coût de production. Ella a rappelé que l'agriculture naturelle constitue un moyen de produire des aliments sains à l'aide des intrants locaux qui ne contiennent ni d'engrais chimiques, ni de pesticide. « Mais à la différence de l'agriculture biologique, on n'utilise pas non plus de compost bio ni de fumure de ferme. C'est plutôt une technique de restauration de la force naturelle des sols basée sur le respect profond de la nature. C'est également une façon de vivre en accord avec la nature.

Par contre, le seul compost naturel employé est obtenu à partir de la composition d'un mélange de végétales sèches et fraîches afin de lutter contre la variation de température ou d'humidifier les sols, entre autres », a-t-elle fait savoir. Et comme avantages, le coût de production des paysans adoptant la technique de l'agriculture naturelle sera nettement réduit car ils n'ont plus besoin d'acheter d'engrais, de fumure, de pesticide et de semence. « Il y aura également un impact sur l'économie de devises grâce à la baisse des importations d'engrais chimiques », a-t-elle enchaîné.

Faisable. Par ailleurs, cette technique contribue à l'amélioration de la qualité des aliments pour les consommateurs, sans compter leur goût meilleur et leur longue conservation. Cette agriculture naturelle permet entre-temps d'atténuer les effets du changement climatique par la baisse de l'émission du CO². L'intervenant a également évoqué l'économie de l'eau en raison de sa mailleure retention d'eau. Quant aux opportunités, les producteurs peuvent développer leurs exploitations même si leurs moyens sont limités. « Cette technique est tout à fait faisable à Madagascar. Ambohimahatsinjo pratique la riziculture naturelle depuis bien longtemps », a conclu Ratsoelilala Rafaly.