Madagascar: Tennis - Analamanga forme ses arbitres

Les 27 et 28 mars prochains, une formation des arbitres se tiendra à l'académie nationale des sports. Il s'agit des arbitres des chaises pour améliorer l'environnement où les joueurs évoluent. Plusieurs thèmes seront étudiés à savoir : le matériel de l'arbitre, la préparation de la partielle, la réunion d'avant-match et tirage au sort, la position sur la chaise, contrôle du relanceur, contrôle perdant du point, contrôle des joueurs au changement de côté, la gestion de l'échauffement, les annonces du tennis, la feuille d'arbitrage ainsi que les règles de procédures :concernant les let, gêne, contestation, communication, code de conduite, inspection de trace, procédure pour les kinésithérapeutes et les toilettes.

Respecter ses dires qui parle d'éducation, et voilà Rina Ravoniandro et son équipe qui les mettent en pratique avec une formation des arbitres.

