Ouganda: Cross Country / Championnats du monde - Fulgence et Eliane à Kampala

Affaire africaine. Connue comme discipline africaine, l'hégémonie des coureurs du continent a provoqué une désaffection européenne. Pour cette édition 2017, le constat reste le même. L'Espagne sera l'unique pays européen engagé à la compétition. Elle sera représentée dans les cinq courses du jour avec un total de 28 athlètes, les autres pays européens n'ont pas jugé nécessaire de faire le déplacement en masse juste pour la figuration. L'altitude de la compétition autour de 1 200 mètres et la température de 30° posent problème pour les Européens. Il faut dire aussi que la date choisie pour organiser les Mondiaux est beaucoup trop loin de celle des championnats d'Europe, qui ont eu lieu en décembre. Ce qui oblige un athlète européen à commencer sa préparation début septembre. Si l'Afrique a la chance d'avoir pléthore de coureurs, ce n'est pas le cas de l'Europe. Dimanche, l'hégémonie des Kenyans (tenant des titres masculin et féminin seniors) ou des Ethiopiens devrait encore être de mise, à moins que les Ougandais ne tirent leur épingle du jeu à domicile.

