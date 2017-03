Madagascar: Afro Style - Premier grand concert à Antsonjombe

Le groupe Afro Style à leur arrivée hier.

Le concert Afro Kawitry organisé par JM Production se tiendra au coliseum d'Antsonjombe demain à partir de 9h. Le groupe Afro Style est bien arrivé, et a été accueilli comme des Stars dès leur arrivée à l'aéroport international d'Ivato.

C'est en grandes pompes, avec de belles voitures et de jolies filles, histoire de marquer le coup, que JM Production a accueilli, hier, le groupe Afro Style. A Ivato, ce sont tous les fans venus leur témoigner leur admiration qui étaient en effervescence. Chants, cris de joie... ce sont bien des stars qui ont foulé le sol tananarivien. Les trois membres du groupe semblent avoir été impressionnés par tant de débordement affectif. Un aperçu de l'ambiance de fête qui va régner dimanche prochain au coliséum d'Antsonjombe, à l'occasion de ce concert Afro Kawitry qui verra la participation des grosses pointures en matière de musique tropicale locale, menées de front par Jerry Marcoss.

En tout cas, cet accueil chaleureux montre bien la convivialité des malgaches quant aux artistes étrangers. « Lorsque nous nous produisons à l'étranger, on nous reçoit comme de grandes stars, et cela nous touche beaucoup. Alors, à notre tour, on a envie de recevoir les artistes internationaux comme des stars », confie Jerry Marcoss, organisateur au sein de JM Production. « Voilà pourquoi on a fait venir de belles voitures, que de belles choses pour leur souhaiter la bienvenue. Et puis, c'est pour leur montrer que Madagascar, c'est un beau pays » ajoute-t-il.

Bouquetfinal. Hier dans l'après-midi, tout Ivato était en émoi lors de l'arrivée de ces trois garçons de Afro Style. Puis, tout le cortège a fait du bruit pour rejoindre l'hôtel du Louvre à Antaninarenina où des centaines, voire plus, de fans ont déjà patienté pour les voir de plus près. Commentaires, photos, selfies... tout le monde avait quelque chose à dire et à redire. Mais chacun était content d'être là, et a apprécié le moment. Et peu importe si le soir commençait à tomber, l'essentiel a été de pouvoir rencontrer de très près ces stars réunionnaises.

Car après le bain de foule d'hier, place au concert qui se tiendra demain. Les portes seront ouvertes dès 9h dans la matinée, et pas mal d'animations seront au programme. Plusieurs artistes monteront sur scène dont Elodie, Jess Flavi One, Jazz MMC, Farah Johns, Simonda Valera, Jeffro Kolor. Et Tokiky à l'animation. Quant à Jerry Marcoss et Afro Style, ils monteront sur scène en dernier, comme pour offrir le bouquet final à ce premier concert de l'année à Antsonjombe.