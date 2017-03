Cameroun: Alliance des Forces Progressistes(AFP) - Tous les anniversaires ne sont pas des occasions de fête ou de réjouissance.

communiqué de presse

En ce samedi 25 mars, l'AFP à un an de plus. La Présidente Nationale De l'AFP à instruit aux militants et instances du parti la retenu et la réflexion devant les drames que nous traversons et que le pouvoir peine à solutionner.

Les militaires tués aux fronts

Les civils tués par la guerre ou les terroristes

Le drame d'Eseka.

Les morts des régions anglophones

Le crime d'Ombessa

Et pour toutes les autres victimes de 34 ans De barbarie la Présidente Nationale Mme Alice Sadio, recommande le recueillement et que chaque militant prenne une minute de silence pour toutes ces victimes.

Si l'AFP peut se réjouir du chemin parcouru, notre parti préfère regarder de l'avant et demander à ses militants de se ressaisir pour les élections batailles politiques future.

L'AFP insiste pour dire au gouvernement qu'il a le devoir et l'obligation de dire la vérité au peuple. Et non de fêter un 30e anniversaire sur des cadavres.

Le gouvernement doit apporter aide, réconfort et explications aux familles et proches des victimes.

Les commissions diverses et la justice doivent faire leur travail et rétablir les faits et la justice.

C'est la moindre des choses.

Pour l'AFP

Le secrétariat national à la communication.