Ile Maurice: Bérenger sur les saisies de drogue au port - «Il y a une tentative de cover-up»

L'attentat de Londres, en Angleterre mercredi, en a choqué plus d'un. Il a fait quatre morts, dont l'assaillant,… Plus »

Le leader des mauves va plus loin en affirmant qu'il y a «une tentative de cover-up» dans ces saisies de drogue au port. «Mo ine gagn linformasyon ki pé manipul bann stamp ek antet ki p servi dan sa bann case là», a déclaré Paul Bérenger. Il a ajouté qu'il y a un grand manque d'officiers de l'ADSU au port et s'est demandé si cela s'avère être une coïncidence.

Paul Bérenger n'a pas tardé à réagir après une nouvelle importante saisie de drogue effectuée au port, vendredi après-midi. En effet, quinze jours après la saisie record de 135 kg d'héroïne, l'Anti-Drug and Smuggling Unit en collaboration avec la Customs Anti-Narcotic Section a découvert une autre cargaison de cette même drogue, soit 20 kg, estimés à plus de Rs 300 millions.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.