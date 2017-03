Ile Maurice: Bébé abandonné dans une mosquée - la mère libérée sous caution

L'attentat de Londres, en Angleterre mercredi, en a choqué plus d'un. Il a fait quatre morts, dont l'assaillant,… Plus »

C'est le président de la mosquée qui avait porté plainte au poste de police de Trou-Fanfaron, après avoir découvert le bébé posé à même le sol. Le nourrisson est toujours admis à l'hôpital A. G. Jeetoo et a été pris en charge par la Child Development Unit. Le surintendant de police Bansoodeb et l'assistant commissaire de police et Divisional Commander Madhow supervisent l'enquête.

Toutefois, la jeune femme, devra se présenter au poste de police de sa localité les samedis et les dimanches entre 6 heures et 18 heures.

Elle a dû fournir une caution de Rs 8 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 75 000. Aliah, âgée de 23 ans, qui a abandonné son bébé de sexe masculin dans la mosquée Noor E-Islam, à route Nicolay, Camp-Yoloff, mercredi a comparu devant la Bail and Remand Court, samedi 25 mars. La police n'a pas objecté à sa remise en liberté conditionnelle.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.