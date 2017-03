Congo-Brazzaville: Tennis de Table - La Région Afrique centrale tient sa première réunion à Brazzaville

Le Championnat d'Afrique cadets en Tunisie, le Championnat du monde en Italie et le mondial des cadets on Océanie en octobre prochain. Le président de la Fédération congolaise croit au soutien indéfectible de l'Etat pour que les athlètes répondent efficacement présents à ces rendez-vous sportifs qui pointent à l'horizon.

Celui-ci a par ailleurs exposé la nouvelle vision du développement des activités de la discipline dans les catégories cadette, juniors, seniors. Aussi, le bureau de la Région Afrique centrale a été définitivement mis en place en nommant des responsables aux postes qui jusque-là étaient vacants. Alfred Bagueka du Cameroun est le président de ladite Région élu lors de l'assemblée générale à Agadir de la Fédération africaine. À Brazzaville, c'est le président de la Fédération de la RDC, Mwana Mbuta qui est donc élu secrétaire général et Jean Marie Okouna membre. Le bureau sous-régional n'ayant que trois postes. « C'est un honneur pour nous d'être membres du bureau de la Région 3 et d'abriter la première réunion de la structure sous-régionale en charge du tennis de table », a indiqué le président de la Fédération congolaise de la discipline. Jean Marie Okouna a ensuite rappelé que cette année le Congo prendra part à plusieurs compétitions internationales.

Autour de lui, les responsables de la gestion de la discipline au niveau sous-régional, venus notamment de la République démocratique du Congo (RDC), du Cameroun... Le pays hôte a été représenté par le président de sa fédération, Jean Marie Okouna. Les réformes adoptées lors de l'assemblée générale de la Fédération continentale, tenue récemment à Agadir (Maroc) ont été évoquées. « En ce qui concerne la dénomination sur le découpage géographique de la gestion du tennis de table en Afrique, il ne sera plus question de Zone mais de Région. Ainsi, on parlera désormais de la Région 3 Afrique Centrale », a expliqué Khaled El Sally.

