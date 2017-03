Congo-Brazzaville: Santé publique - Le PDSS II recense les indigents dans le district sanitaire Ignié-Ngabé-Mayama

Le sous-préfet d'Ignié, Hamed Ndzanga, a patronné le 23 mars dans ladite localité, le lancement officiel de la campagne de sélection communautaire des indigents du district sanitaire Ignié-Ngabé-Mayama, au nord du département du Pool.

La deuxième phase du Programme de développement des services de santé (PDSS II) a pour but d'augmenter, durant les cinq prochaines années, le taux d'utilisation des services de santé maternelle et infantile dans les zones ciblées et améliorer leur qualité grâce à une approche de financement basé sur la performance.

Cette campagne de recensement des indigents est lancée dans le cadre de la continuation, au niveau national, du PDSS II qui est entré en vigueur le 21 janvier 2015. Elle met en avant la notion d'indigence évoquée, dans les enquêtes d'indicateurs de santé qui représente les personnes extrêmement pauvres, défavorisées, incapables de s'occuper d'eux-mêmes et ne bénéficiant pas de soutien d'une tierce.

À Ignié-Ngabé-Mayama, comme dans les autres districts sanitaires, ce programme compte cibler 20% des plus pauvres dans la population et les ménages, puis leur faciliter l'accès aux services sanitaires curatifs et préventifs.

Emu de l'entame de ce programme dans cette circonscription administrative, le sous-préfet, chef de district d'Ignié, Hamed Ndzanga, a indiqué : « La paix conditionne la qualité de la vie. Je demande aux habitants du district sanitaire Ignié-Ngabé-Mayama de s'approprier ce programme (... ) pour lutter à réduire toutes les inégalités ».

L'éligibilité des personnes et des ménages pauvres au PDSS II est astreinte aux conditions suivantes : ménages sans moyens, ménages à plusieurs enfants sans moyens, ménages dirigés par des femmes sans moyens, personnes âgées sans moyens, ménages dirigés par des personnes âgées sans moyens, ménages dirigés par des enfants sans moyens, ménages dirigés par des personnes souffrant d'une maladie chronique et des ménages autochtones.

Plusieurs approches collectives sont prises en compte. Les listes des personnes vulnérables et des ménages pauvres devraient être validées par un comité communautaire de validation (CCV) de l'aire de santé concernée. Un processus de confirmation des informations recueillies auprès des personnes vulnérables et des ménages pauvres est engagé pour certifier les listes définitives. Au terme de ce processus, les cartes d'indigence seront délivrées à chaque ménage pour faciliter l'accès aux formations sanitaires.

S'agissant des critères de sélection des agents recenseurs, l'administrateur maire de la communauté urbaine d'Ignié, Jacqueline Kimbémbé Malanda, a signifié : « Que les agents recenseurs soient des personnes rigoureuses aux instructions qui leur aient été données. Nous administrateurs avons le devoir d'accompagner ces agents recenseurs. Que le vrai pauvre soit identifié car nous ne voulons pas de désordre pour ce recensement ».

Pour sa part, le sous-préfet de Ngabé, Gaston Ikia, a fait savoir que « le président de la République Denis Sassou N'Guesso a parlé de la rupture. Mais, il faut qu'elle soit effective dès l'entame de ce recensement. Donc changeons nos mentalités en s'appropriant le projet ».

Le secrétaire général du quartier Ngakouba à Ignié, Georgine Batoukeba, a insisté sur la pérennité de ce programme. « Nous voulons que ce programme soit continuel parce que la santé n'a pas de prix. Achetez les produits inscrits sur une ordonnance et même faire des examens pour certains, est un casse-tête mais, nous veillerons au processus de recensement », a-t-il dit.

Le Congo bénéficie d'un appui technique et financier de la Banque mondiale dans la mise en œuvre de la stratégie du financement basé sur la performance dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Niari, Bouenza, Pool, Plateaux et Cuvette.