Congo-Kinshasa: Signature de l'arrangement particulier - Un baroud d'honneur pour la Cenco !

C'est donc autour de ces divergences - qu'on ne saurait régler à coup de baguette magique - que gravitent les discussions sur l'arrangement particulier laissant dans l'expectative de nombreux Congolais atteints déjà par le pessimisme quant à l'issue des débats. Pour certains esprits qui se veulent plutôt optimistes, 90% des questions ayant déjà été traitées, la signature de l'arrangement particulier pourrait intervenir ce lundi 27 mars même si l'essentiel des divergences n'ait pas été vidé. « Il n'y a personne autour de cette table qui souhaite que les discussions se poursuivent au-delà du 27 mars », a déclaré pour sa part Delly Sessanga, modérateur de l'Alternance pour la République, plate-forme affiliée au Rassemblement. Wait and see.

Différentes propositions sont, en effet, avancées mettant en relief la différence d'approche sur cette épineuse question. Pour les uns, il faudrait suivre ce qui est écrit dans l'Accord à savoir que « le CNSA est présidé par le président du Conseil des sages du Rassemblement ». Tandis que pour d'autres, le décès d'Etienne Tshisekedi désigné à ce poste « intuitu personnae » en raison de son combat politique, exigerait que l'on reconsidère cette question. Une autre opinion et non de moindre, estime pour sa part qu'ouvrir le débat autour de cette question remettrait en cause tous les équilibres contenus dans l'Accord dont il faudrait tout renégocier.

Tel a été le sens de la plénière tenue le vendredi 24 mars qui, malheureusement, n'a pas fait évoluer les choses dans le sens souhaité par la facilitation. En effet, à en croire le rapport établi par le secrétariat technique de la Cenco, il en ressort que les divergences majeures demeurent et qu'on est encore loin d'atteindre le bout du tunnel. Aussi bien sur le mode de désignation du futur Premier ministre que sur la présidence du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA) en passant par la répartition des postes ministériels, le chronogramme électoral et l'évaluation des mesures de décrispation, le blocage persiste entre les parties prenantes.

