Congo-Brazzaville: Négociations directes Majorité-Opposition - L'UDPS prête à tirer toutes les conséquences en cas d'échec

En fait, l'UDPS attend sereinement l'aboutissement des travaux du Centre interdiocésain. Et en cas d'échec, le parti n'exclut pas la possibilité d'amorcer des actions non violentes de rue, question de faire pression sur les autorités afin qu'elles libèrent le processus électoral pris en otage. « Pour ça, nous allons nous appuyer sur la Jeunesse. Donc préparez-vous, attendez-vous à des actions, parce que l'Accord est un engagement à nous tous », a-t-il martelé à l'endroit des jeunes du Rassop. Ces derniers, par le biais de leur président David Mukeba, se sont dits prêts à tirer toutes les conséquences possibles en cas d'échec des pourparlers du Centre Interdiocésain.

« Chaque jour, c'est ainsi », regrette Félix Tshisekedi tout en déclarant comprendre le ras-le bol qu'avait exprimé son secrétaire général en quittant autrefois la salle. Et d'ajouter, l'air grave : « Je crois que la tendance telle qu'elle se dessine, va nous amener à durcir le ton ». Un pic lancé à l'endroit de la Majorité qui, d'après lui, entretient une fausse image de l'UDPS depuis la disparition de son leader charismatique Etienne Tshisekedi. Le secrétaire général de l'UDPS en charge des relations extérieures estime, quant à lui, que rien n'a changé au sein du parti dont l'ancrage populaire est demeuré intact. « C'est ainsi que nous allons devoir démontrer dans les jours à venir à ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir de nous diriger, de décider sur nous comme ils veulent, quand ils veulent et de faire quoi que ce soit, que nous avons le peuple derrière nous, nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons prendre nos responsabilités (... ) », a-t-il déclaré.

À l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le ton est de plus en plus menaçant, voire belliqueux face aux atermoiements qui caractérisent les discussions sur la mise en œuvre de l'accord de la St Sylvestre. Après l'incident ayant émaillé la plénière du 23 mars avec le départ, séance tenante, de Jean Marc Kabund (secrétaire général de l'UDPS) qui a quitté la table de négociations tout en dénonçant les manœuvres sordides de la Majorité visant à bloquer les travaux, c'est au tour de Félix Tshisekedi de monter au créneau. Le fils du vieil opposant décédé le 1er février à Bruxelles n'a plus le cœur à l'ouvrage, visiblement déçu par ce qui se passe au Centre Interdiocésain. L'enlisement des discussions sur l'arrangement particulier l'écœure. Il y voit une main basse du pouvoir qui chercherait à saboter l'accord de la St Sylvestre que lui considère pourtant comme un héritage précieux légué à la Nation par le patriarche Etienne Tshisekedi.

