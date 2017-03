Afrique du Sud: Congo-Afrique du Sud - Vers la redynamisation de la mise en œuvre des projets de coopération militaire

Les participants à la 3ème session du Comité mixte de Défense entre la République du Congo et la République d'Afrique du Sud, tenue à Brazzaville du 21 au 23 mars, ont convenu de mettre sur pied les nouveaux engagements à travers un plan d'action en quatre centres d'intérêt.

Le Comité a déploré le fait que depuis la tenue de la 2ème session du Comité mixte de Défense, des avancées significatives n'ont pas été enregistrées dans la mise en œuvre des conclusions des sessions antérieures. A l'issue de l'évaluation du plan d'action de coopération, il ressort que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes des deux Etats et que des efforts doivent être accrus pour dynamiser la mise en œuvre desdits projets.

Après examen minutieux et analyse approfondie du sujet, quatre projets d'accord ont été examinés et adoptés. Il s'agit de l'arrangement technique de coopération dans le domaine de la santé entre la Direction centrale du service de santé des Forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale du Congo et les services de santé militaire d'Afrique du Sud ; des arrangements spéciaux de coopération en matière de renseignement entre le Département de l'Intelligence de la force nationale sud-africaine et la Direction centrale des renseignements militaires des Forces armées congolaises ; de l'accord de coopération entre le gouvernement du Congo et le gouvernement d'Afrique du Sud relatif à la formation militaire ; de l'arrangement technique entre les forces de la République d'Afrique du Sud et l'armée de l'air des Forces armées congolaises sur la formation.

A cet effet, les deux parties ont convenu que les responsables des relations internationales des ministères de la défense des deux pays sont chargés du suivi de la mise en œuvre du plan d'action adopté.

Au terme des négociations, les deux parties ont résolu de signer lesdits accords en Afrique du Sud, en présence des deux ministres, à l'occasion de la visite officielle qu'effectuera le ministre de la Défense Charles Richard dans ce pays.

Les travaux de la 3ème session du Comité mixte de Défense ont été sanctionnés par la signature d'un procès-verbal. En marge de ces travaux, la partie sud-africaine a présenté les opportunités de son industrie de défense au profit de la force publique congolaise.

En perspective, les deux parties ont convenu de tenir une revue à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d'action de coopération en 2018, à une date qui sera convenue d'accord partie.

A noter que la 4ème session du Comité mixte de Défense Congo-Afrique du Sud se tiendra en 2019, conformément au mémorandum d'entente sur les termes de référence du Comité mixte de Défense, aux dates qui seront communiquées par voie diplomatique.

Il fait signaler que ces assises ont été clôturées par le colonel Jean Aimé Ignoumba, directeur général des affaires stratégiques et de la coopération militaire, coprésident du Comité mixte de Défense, en présence de Bangumzi Sifinco, ambassadeur, chef des affaires internationales de la défense sud-africaine, coprésident du Comité mixte de Défense.