Congo-Brazzaville: Investissements publics - Pointe-Noire a abrité un atelier de formation sur la transparence et le suivi budgétaire

Organisée par l'ong La Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH) sur le thème : «Renforcer la responsabilité et la redevabilité par un engagement citoyen dans le contrôle de l'action publique», ladite formation s'inscrit dans le cadre du projet, sensibilisation et implication des medias dans le suivi des investissements publics. Les travaux de cet atelier ont eu lieu mercredi 22 mars au centre culturel Jean Baptiste Tati Loutard sous la direction de Christian Mounzeo, président de la RPDH.

Pour les organisateurs de cette rencontre, cet atelier de formation se fixe divers objectifs notamment renforcer l'engagement des médias et de la société civile dans le suivi des investissements publics; mobiliser les médias et les organisations de la société civile autour des questions de transparence en général, et en particulier autour de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives(ITIE); susciter une appropriation par les participants de l'ITIE afin de les amener à influencer une mise en œuvre efficace de l'initiative au Congo; susciter une prise de conscience citoyenne dans le but d'inciter les participants à s'impliquer dans le processus de suivi budgétaire en vue de s'assurer que la gestion transparente des revenus extractifs et le contrôle des investissements publics contribuent à affecter positivement l'exercice des droits économiques et sociaux en République du Congo et autres.

Présents à cette rencontre, Olga Elenga et Jean Paul Kaba respectivement chef d'antenne chargé de la gestion des refugiés à Pointe-Noire et au Kouilou et journaliste à radio Pointe-Noire ont expliqué que la présente session a permis le renforcement de leurs capacités en vue d'une meilleure compréhension des notions comme, les droits économiques, sociaux et culturels, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le suivi budgétaire et autres.

« Les femmes doivent sortir de cette culture qui limite la fête des femmes du 8 mars exclusivement au port du pagne et aux questions festives pour s'occuper d'autres sujets basés sur la gestion effective du pays. À travers cet atelier par exemple, les femmes peuvent aisément comprendre les mécanismes de gestion de l'argent généré par les ressources naturelles du Congo. Ainsi les femmes doivent s'impliquer activement aux questions sur la gestion publique en vue de partager leurs expériences sur les questions de corruption, de la fraude, de la concussion et de la gabegie financière » , a indiqué Olga Elenga.

La RPDH à travers le projet « Sensibilisation et implication des médias dans le suivi des investissements publics » soutenu par l'ambassade des Etats-Unis en République du Congo entend promouvoir la transparence et le suivi budgétaire afin de renforcer l'accès à l'information sur les revenus fiscaux, leur utilisation responsable et durable ainsi que l'obligation de reddition des comptes par des décideurs. Celui-ci est financé par l'USAID à hauteur de 50.000 dollars américains et exécuté conjointement par le RPDH, comme organisation demandeur avec l'appui technique de la campagne Publiez ce que vous payez Congo. Sa durée est d'une année et concerne six localités situées dans six départements à savoir, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Sibiti, Kinkala et Ouesso.