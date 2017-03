Angola: Reconnaissance des efforts du pays dans la réfection routière

Luanda — (Angop) - Les efforts fournis par l'Angola dans le domaine de réfection et modernisation des réseaux routiers et d'autres infrastructures économiques et sociales pour le développement du pays sont notables.

C'est ce qu'indique un Rapport sur le Débat Mensuel autour des questions nationales et internationales les plus importantes débattues à l'Assemblée Nationale (Parlement), et élaboré avec l'aide de consultants nationaux, à la suite de la session tenue le vendredi 24 mars 2017 à Luanda.

Toutefois, le document souligne que la crise économique et financière de l'année 2008-2009, et la récente chute du prix de pétrole enregistrée en juin 2014 ont freiné le rythme des travaux en cours.

D'après le Rapport, le Gouvernement continue à mener diverses actions visant à augmenter l'efficacité et le dynamisme dans l'exécution des travaux publics, dans le cadre du Programme d'Investissement Publics (PIP).

Le document ajoute que les résultats présentés poussent à déduire que, dans le domaine de Construction, le Programme de remise en état des infrastructures routières a permis de réduire les distances entre localités du pays.