Congo-Brazzaville: Bientôt la mise en place d'un outil anticorruption

L'annonce a été faite par Franck Loufoua-Bessi, chargé des programmes de l'ONG congolais de défense des droits de l'homme, la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH), au cours d'un entretien avec les Dépêches de Brazzaville. Objectif : permettre aux citoyens de s'impliquer de manière active et éfficace dans la lutte contre la corruption.

La RPDH entend mettre en place en avril un Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne (CAJAC), un outil qui découle du partenariat entre l'ONG congolais de défense des droits de l'homme, avec un organisme international des droits de l'homme. « Le CAJAC est un outil de lutte contre la corruption qui remet en cause la croyance selon laquelle les citoyens sont apathiques face à la corruption et qui démontre de la même manière que les citoyens sont prêts à s'engager dans la lutte contre la corruption si on leur offre l'occasion. Son but est de renforcer le pouvoir des citoyens lorsqu'ils déposent des plaintes pour les cas de corruption et s'assurer de leur suivi devant les administrations concernées », a martelé Franck Loufoua-Bessi.

D'après l'orateur, cet outil a été déjà expérimenté dans d'autres pays africains tels que, le Cameroun et le Sénégal.

Le champ d'action du Cajac s'inscrit autour de trois activités principales à savoir, la fourniture de conseil juridique aux victimes ou aux témoins en cas de corruption; l'assistance aux citoyens en vue de structurer leurs plaintes, les acheminer auprès des instances compétentes. Le troisième axe d'intervention concerne les plaidoyers pour inciter les reformes et les changements systémiques.

Soulignons que ce mecanisme permettra de démocratiser la lutte contre la corruption, de faire que cette lutte sorte du champ exclusivement institutionnelle, pour faire de sorte que les citoyens s'impliquent de manière active dans cette lutte et contribuent donc à l'un des objectifs de la RPDH, celui de renforcer le cadre légal et institutionnel en vigueur au Congo en matière de lutte contre la corruption.

La cérémonie de lancement officiel de cet outil anticorruption est prévue en avril à Pointe-Noire. « Nous sommes dans la finalisation de tous les éléments pratiques pour rendre cet instrument opérationnel et, au mois d'avril nous initierions une cérémonie du lancement officiel du Cajac qui sera suivie d'activés de sensibilisation pour informer les citoyens du mode opératoire et notamment, des conditions de saisine, du mode d'intervention du Cajac sur le terrain », a ajouté le chargé de programmes de l'ONG.