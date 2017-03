Congo-Brazzaville: TIC - Brazzaville abritera un salon international des technologies de l'information

La ville capitale abritera du 11 au 14 avril prochain, le salon international des Technologies de l'information et de l'innovation dit OSIANE2017. La directrice dudit salon, Dominique Dhéllo a animé, le 25 mars à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle elle a fixé l'opinion nationale sur la tenue de cet évènement qui vise à promouvoir les solutions numériques et l'innovation au Congo et en Afrique centrale.

Le salon OSIANE, initiative de l'association PRATIC, sera organisé en partenariat avec l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) et le ministère de l'Economie numérique et de la prospective.

Il réunira les membres du gouvernement, les acteurs économiques, sociaux et administratifs, notamment les banques, les bailleurs locaux, les fournisseurs d'accès Internet, les régulateurs de la sous- région, la Banque mondiale, l'Unesco, le Pnud et les organisations de la société civile.

Plateforme d'échanges, de réflexion et d'exposition sur les bonnes pratiques du numérique et de l'innovation, OSIANE2017 abordera des problématiques liées à la transformation numérique dans les domaines des finances, de l'économie mais aussi de la sécurité et de la sûreté.

« En dépit de la crise économique qui frappe de plein fouet l'économie congolaise, le salon OSIANE2017 se focalise sur deux points centraux, l'économie et les finances d'une part, la sécurité et la sûreté d'autre part », a précisé la directrice du salon OSIANE2017, Dominique Dhéllo.

Ce salon international planchera aussi sur les enjeux économiques des transactions de monnaie électronique ; du financement des projets innovants ; de la sécurité physique et virtuelle du système d'information et de leur contenu.

Le programme de ce salon prévoit entre autres, des conférences et tables rondes de haut niveau, animées par des experts de divers horizons ; des ateliers sur le Web ; des formations des experts et professionnels de la défense, des médias et de l'éducation.

De même, un forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique centrale sera organisé, au cours duquel des accords de partenariat seront signés.

Le programme du salon prévoit aussi des sessions de formation sur le numérique dont une, dit grand public, portera sur les réseaux sociaux.