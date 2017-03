Congo-Brazzaville: Ebola - Des études révèlent la maitrise du Congo sur la maladie

Les résultats issus des enquêtes réalisées sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola ont montré la maitrise du pays face à la fièvre hémorragique, lors de l'atelier de capitalisation de l'expérience du Congo dans la prévention et la riposte contre la maladie, organisé le 24 mars, sous le patronage du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la population, Donatien Moukassa.

L'objectif a été de valoriser des résultats de ces études et la continuation du partenariat public-privé.

La rencontre a été marquée par des présentations des enquêtes menées par Davy Louvouezo de l'ONG Médecin d'Afrique, sur le sondage pré et post-intervention et le directeur général de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, le Dr Lambert Kitembo sur la mise en œuvre du plan de contingence, riposte et prévention contre la maladie à virus Ebola en République du Congo.

Autres temps fort : la projection documentaire sur la prévention Ebola : bonne pratique pour un partenariat diversifié ; présentation d'une pièce théâtrale sur la ronde des partenaires par l'association Tchicaya U'tamsi ; le message du représentant de l'Unicef au Congo, Aloys Kamuragiyé, et le mot d'ouverture du directeur de cabinet du ministre de la Santé, Donatien Moukassa.

Davy Louvouezo a expliqué que le sondage avait pour objectif d'apprécier l'évolution des connaissances sur la maladie et pratique des populations, liées à la prévention de la maladie à virus Ebola.

Selon lui, l'étude a été menée auprès des femmes et hommes d'au moins 15 ans vivant dans les sept départements, à savoir: Brazzaville ; Pointe-Noire ; Likouala ; Cuvette-Ouest... Cette étude a montré que les populations ont la connaissance du mode de contamination ; des règles d'hygiène etc.

Elles ont reçu des informations sur la maladie à travers les services de communication installés dans le pays, partenaires du gouvernement dans la lutte contre le virus par l'envoi des messages. Leur implication a été dans le domaine de la communication et la mobilisation sociales.

Le Dr Lambert Kitembo a rappelé que les épidémies ont été suspectées au Congo en 2001 et 2002, 2003 et 2005 dans le département de la Cuvette-Ouest. Le nombre de décès était estimé à 211 personnes. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan de contingence, de riposte et de prévention contre la maladie à virus Ebola au Congo, plusieurs formations ont été données dans les départements aux personnels de santé et enseignants dans les écoles, avec la mise en place des clubs d'hygiène.

Le représentant de l'Unicef au Congo ; Aloys Kamuragiyé, a donné les statistiques de la maladie dans son message avant de tirer les leçons sur l'épidémie d' Ebola dans les trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon lui, cette épidémie en Afrique de l'Ouest a enregistré 11.000 décès sur 29.000 personnes atteintes. La fièvre hémorragique à virus Ebola a eu un impact considérable sur 3000 enfants ayant perdu leurs parents et cinq millions déscolarisés.

Il a indiqué que: « Les leçons à retenir sont notamment la riposte contre la maladie; l'adoption d'une approche multisectorielle public-privé; l'implication des communautés par le biais des responsables locaux dont l'action doit être soutenue par les dirigeants en vue de réduire l'épidémie », avant d'ajouter « la coordination et le renforcement de l'efficacité au niveau régional ; national et centralisé ; le recrutement et le déploiement des professionnels de la santé, ainsi que l'appui sur les infrastructures et les capacités publiques existantes ».

Donatien Moukassa a souligné que le Congo n'est pas à l'abri de la résurgence des épidémies au regard des effets migratoires face aux épidémies qui sévissent dans le monde. « Le gouvernement de la République a mis en place un plan de contingence pour pouvoir réduire les risques de contamination de la maladie à virus à Ebola en 2011 », a-t-il conclu.