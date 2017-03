Congo-Brazzaville: PME - Isaac, un nouveau projet pour favoriesr l' éclosion de l' artisanat

« Ce projet va assurer la prise en charge complémentaire des accidents de travail, de la pension des maladies professionnelles, ainsi que des soins de santé individuels et familiaux, en plus du régime universel que l'Etat est en train de mettre en place », a indiqué Yvonne Adélaïde Mougany.

Isaac permettra aussi aux artisans d'acquérir des équipements et outils de travail, d'accéder aux formations et de participer aux foires, salons ou expositions tant au niveau national qu'international.

« Un grand nombre d' artisans qui, malheureusement à leur détriment, évoluant individuellement chacun dans son coin, ont du mal à améliorer leurs conditions de travail et de vie », a souligné la ministre des PME, Yvonne Adélaïde Mougany, ajoutant « faute d'une bonne organisation, ils sont souvent dans l'incapacité de transmettre, dans les conditions idéales, leur savoir-faire et leur expérience qui disparaissent en même temps que leur fin d'activités ou d'existence. »

Le ministère des Petites moyennes entreprises et de l'artisanat (PME) a lancé le 24 mars à Brazzaville, un projet dénommé Initiative pour la solidarité et l'autonomisation de l'artisanat congolais (Isaac) qui vise à promouvoir le dialogue, le partage et l'entraide entre les artisans, en vue d'améliorer leurs conditions de travail et de vie.

