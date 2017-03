Sénégal: Médina - Des consultations médicales gratuites au profit de 1000 personnes

Dakar — Plus de 1.000 personnes devraient bénéficier samedi à La Médina, à Dakar, de consultations médicales gratuites initiées par le mouvement politique "Gungue Macky Sall" (GMS), de la ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maimouna Ndoye Seck, a constaté l'(APS).

Les bénéficiaires, qui sont venus aussi de quartiers voisins comme La Gueule Tapée et Fass, se sont donné rendez-vous aux rues 25x4 et 10x31.

"Avec tout ce monde, nous envisageons d'en faire profiter à pas moins de 1.000 personnes, voire plus, tous âges confondus. Elles vont bénéficier de soins gratuits avec des médicaments à leur disposition", a souligné Mainouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme et des Transports aériens, à la rue 25x4.

Outre la consultation générale, les bénéficiaires pourront aussi être auscultés en cardiologie, gériatrie, et par un dentiste.

Plus loin, au siège de la Fondation Elizabeth Diouf, à la rue 10x31, des consultations sont proposées pour les cancers du sein et du col de l'utérus, au bénéfice des femmes et des jeunes filles.

"A la fondation Elisabeth Diouf, nous avons enregistré 200 patients, des femmes et jeunes filles qui ont bénéficié d'une consultation du cancer du col de l'utérus et aussi plus de 150 autres en palpations de sein", a relevé Maimouna Ndoye Seck.

Selon elle, GMS apporte, depuis sa création en 2015, "soutien et réconfort aux populations de Dakar".

"Depuis la création de ce mouvement en 2015, nous sillonnons les départements de Dakar, pour assister les populations [... ], conformément aux instructions du président de la République, Macky Sall", a-t-elle expliqué.

Pour cette journée qui entre dans le cadre d'un plan d'action s'étalant jusqu'en juin, GMS veut aussi sensibiliser les populations à l'importance des inscriptions sur les listes électorales.

Créé en juin 2015, GMS est une association de développement, dont le but est de permettre aux populations de tirer profit des opportunités offertes par les politiques économiques et sociales du Plan Sénégal émergent(PSE), la stratégie de développement initiée par le chef de l'Etat, Macky Sall.

GMS propose aussi de réfléchir sur tous les problèmes intéressant la communauté et d'accompagner ses membres dans le développement de leurs activités. A ce titre, il se veut l"'incubateur de groupements d'intérêts économique(GIE) dotés d'une mutuelle de santé et d'un instrument de financement".